美国积压数据将潮水般席卷华尔街

2013年5月8日，纽交所外的华尔街标识。 REUTERS/Lucas Jackson

* 一些9月经济数据设定新的公布时间

* 就业报告将于周二公布

* 9月CPI将于10月30日公布

* 10月就业报告推迟至11月8日公布

路透华盛顿10月17日 - 自下周起，大量美国经济数据即将冲向金融市场。美国在最后一刻达成预算协议，使得部分关闭的联邦政府机构周四恢复运转。

劳工部表示将于周二公布9月就业报告，该部为一些因政府部分关门16天而不能按时发布的数据设定了新的公布计划。该报告原计划于10月4日公布。

这份包括美国失业率在内的就业报告，通常为全球金融市场走势设定基调。

劳工部调整公布日期的数据还包括9月消费者物价指数(CPI)以及9月生产者物价指数(PPI)，调整后的公布日期分别为10月30日和10月29日。

美国商务部经济分析局负责汇编国内生产总值(GDP)及零售销售等数据。该局发言人称，将尽快公布调整后的数据公布日程表。

政府停摆导致十几份经济报告延期公布。原定未来几周公布的其他六份9月经济报告也将可能被推迟。

劳工部表示，之前预定11月1日发布的10月就业报告，推迟至随后一周公布。

虽然数据延迟公布可能给金融市场人士造成不便，但不幸之中也有一丝慰藉，尤其对于零售销售和非农就业数据而言，受访者通常不能按时完成政府调查。

“这些数据的质量可能会更高，”法国巴黎银行驻纽约的美国分析师Laura Rosner说，其并指出1995/1996年度政府停摆期间延期发布零售销售报告，使其得以纳入晚到的零售商反馈。

“延期意味着更多迟交的回复能被纳入，因此数据要比本月初原定时间公布更为完整。”

美国劳工统计局(BLS)前主管Keith Hall表示，BLS为编制非农就业报告而调查的公司中，仅有大约70%能按时提交回复。

**10月数据质量受人瞩目**

但数据统计机构势必得面对一些棘手问题，即如何既能完成处理积压数据，同时又不影响正常情况下此时需要处理的数据的质量。

外界已经开始担心，政府停摆可能导致10月消费者通胀数据和失业率失真。

通胀报告的汇整系基于全月物价数据并需要实际走访商店。但由于政府关停，BLS至少会少了10月上半月的数据。

就算政府周四恢复运作之后，工作人员火速走访商家调查，也无法取得足够样本汇编出全面性报告。

克利夫兰联储经济学家已警告，本次政府关门事件可能已影响到明年5月之前的每月CPI数据预估的精确度。

“由于CPI物价收集是依靠人力实地走访商店，有些10月份应有的数据已经无法再收集到了，”克利夫兰联储资深研究人员Randal Verbrugge说。“因此，由于取样数据较小，以10月数据为基准的11月CPI将有较大的标准误差。”

由于并非所有物价每月都列入取样，因此这样的误差将无法在短期之内消除。

10月失业报告也让人担心。用于推估失业率的家庭调查本来应该在上周进行，但却遇上政府关停。

Hall表示，统计局员工仍可进行电访，但他提醒说，电访回覆率可能很低，不过他认为这对数据应无太大影响。(完)

(编译 王兴亚/李婷仪 审校 张涛)

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