《信报》：美国数据够烂没有?

（8月7日评论）

美国数据够烂没有?/ 习广思

欧央行行长德拉吉在议息前後两番说话,为股市带来无限憧憬,他是否一个Gamechanger?市场对欧洲放水期望,未愿意停止下来,两年期西班牙债息大幅回落,债市对买债憧憬非常受落,但记住到这分钟为止,德国尚未妥协呢.股市反弹到什麽水平?说到底,大部分技术分析此际参考价值并不高,市场完全由政治因素主导,高至世界级大师,低至满街小投资者,谈论央行政策时都是”摸着石头过河”,低迷成交进一步说明,投资者其实正在逐步背弃股票市场.港股承接外围气氛,看好的投资者进行屠熊大战.恒指裂口高开逾300点,甫开市升穿20,000点及150天线,最高见20,091点,屠杀逾40张恒指熊证,收报19,978点,上升332点.尽管恒指出现难得一见的升势,但上周以来市场成交额未配合,昨日大市成交额470亿港元,沽空比率8.8%.

地产股风险再降温看好的投资者续向上攻,主要兵分两路,一是毫不留力尽挟蓝筹股,二是继续炒作落後残股.众多大型篮筹股当中,以香港地产股表现至为突出,无论从企业的信用评级,管理层的质素,股票的资产净值折让,及偏低市盈率等估值因素,在中资股不被看好时,这批地产股可谓超级班别,姜愈老愈辣.早前公布业绩的恒隆(0101.HK)、长实(0001.HK)成为催化剂,地产股仍属下半年之首选,尤其是当前香港政府束手无策,发展局局长之位屡闹笑话,似乎正好进一步为地产股政策风险降温.

市场迷恋央行放水行动,但投资者需要认清楚一点,央行推出任何措施,极其量效果其实是”托市”,而不能”救市”.目前全球的放水憧憬,所有焦点固然是集中在欧洲,德吉拉订下新江湖规矩後,剩下来的已经是政治变数,西班牙第一时间抛了媚眼,意大利欲拒还迎,所以,德拉吉此时开出口头承诺,但欧洲政客要放暑假,按照他们过去慢半拍的步伐,西班牙何时才真正得救,市场只有一等再等.事实上,市场对放水的焦点,可分割为三部分,欧洲固然是正在走上不归路,市场对其放水的憧憬最大,但即使欧洲政客愿意不惜一切扞卫欧罗,阻止到欧罗崩溃,能否扭转欧罗弱势却是疑问.另外两个放水焦点则落在中国及美国身上,多次提及中国政府在这轮经济调整周期当中,已经放弃过去”X万亿”的大规模刺激计划,从货币政策,以及重推基建项目、消费补贴等措施,目的均不在於落重药刺激经济,而是在於阻止经济进一步下滑,政策变成只有”托”没有”救”.尽管中国从多方面放水稳经济成为大方向,即使企业叫苦连天,政策这口饭,只能减轻痛楚,而不能救助. ----------------------------------------------------------------------------------------

美元兑日圆跌浪或告一段落 /苏子

美元兑日圆由今年2月1日的76低位,急升至3月15日高位84.17後,便乏力再升,随後汇价虽然回落至82.98便再次上升,可惜在3月21日高见84.09後便正式见顶回落,未能再创今年新高,并挑战当时不少投资者期待看到的85心理关口.於2月开始的上升浪,美元兑日圆只用上个半月时间便急升了817点子或接近11%.汇价在如此短暂时间里录得如此亮丽升幅,当时的确为大量看好美元兑日圆走势的投资者打了一支强心针,令投资者也相信待美元兑日圆自上述高位稍後调整时,正是大举入市建立好仓的好时机.结果不少投资者也在美元兑日圆调整了上述升幅的50%或61.8%,即回落至80.09及79.12支持时,纷纷采取趁低吸纳的入市策略.

见80即现疲态可惜,当这些看好者不约而同入市买入美元兑日圆期望在今年稍後进一步破关而上时,汇价最高却只能触及5月22日所造的80.14水平,便重拾新一轮下跌浪,并正式跌破61.8%支持的79.12调整目标,使大量看好美元兑日圆投资者纷纷受困.美元兑日圆在今年6月1日低见77.64水平後,自84.17开始的下跌浪才正式喘定,随後虽然可以自低位反弹至80心理关口以上,可惜在6月25日高见80.62水平後,便再次露出疲态并且以大阴烛低收,乏力正式突破当时处於80.47的100天SMA关键阻力.汇价在受制於100天SMA阻力後的走势自然是”无运行”了,尤其是当汇价在上月16日跌破当时79.10的反覆区底部支持及200天SMA的79.02关键支持後,便再次出现较明显的下跌浪,此跌浪持续至上月23日,当汇价低见77.92水平後才能回稳过来.

留意自上月23日开始,美元兑日圆便一直在78心理关口附近横行窄幅争持,汇价即使在本月1日一度跌破上月23日所造的77.92低位,但破位後只是多跌3点子,至77.89低位便再次回稳过来,未见下破6月1日的低位77.64,并出现新一轮下跌浪,且在78关口附近以横行形式继续上落.这种在低位长时间争持的异常走势,相信已使大量看好美元兑日圆後市者的信心持续下降,并失去应有的耐性了,因为不少持有好仓者也开始担心,美元兑日圆或在稍後时间下破本月1日的77.89低位後,将再展新一轮下跌浪,并下破77.64,故可能在止蚀离场.不少看好美元兑日圆後市者的信心正持续下降时,对美元兑日圆稍後可再展升浪并正式返回80心理关口以上波动及收市反而是一个正面讯号.技术走势好转目前美元兑日圆的日线MACD指标已呈现底背驰的利好後市讯号,加上MACD快线在负方水平正准备上破慢线,因此,如稍後可以明显升回20天SMA的78.60阻力以上收市,并令MACD快线可以在突破慢线後快速升回正方水平,相信美元兑日圆自3月15日开始的下跌浪告一段落,後市可望出现新一轮上升浪.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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