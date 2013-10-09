美国若不能上调举债上限将损及全球经济--日央行副总裁

* 中曾宏称美国若不能上调举债上限，将冲击全球经济成长

* 中曾宏乐观看待日本经济，称经济处于复苏的轨道上

路透松江10月9日 - 日本央行副总裁中曾宏周三表示，如果美国政界人士不能在本月中旬前达成上调举债上限的协议，那么全球股市可能受创，长期利率上涨并对全球经济带来严重冲击。

中曾宏称，政治僵局是美国经济出现不确定性的最大来源，且给全球经济带来风险。要不是受到政治僵局威胁，美国经济正在强劲民间需求的推动下稳健增长。

“迅速解决美国财政僵局问题，对包括日本在内的全球经济而言至关重要，”他在松江对企业领袖表示。

他称，如果美国未能在10月17日前上调举债上限，对美国政府债务的还本付息将停止，这可能导致美国信用评级遭调降。

中曾宏表示，“如果这种情况发生，将对全球经济造成重大的不利影响，”长期利率会飙升，股价挫跌且汇率剧烈波动。

美国风险之外，中曾宏乐观看待日本经济前景，称薪资和家庭收入出现的正面势头将继续支撑个人支出。

他还表示，预计随着海外经济体回暖，出口会走强，这将帮助维持日本的经济复苏。

日本央行在4月推出激进的货币刺激措施。中曾宏将该政策称之为“对未知领域的积极进取”，因在日本已陷入通缩数十年的情况下，该政策试图提升通胀预期。

中曾宏相信政策会起效，称预计在2014下半财年至2015财年之间的某个时候，消费者物价增幅会达到2%。(完)

(编译/审校 王翔琼/田建华 徐文焰)

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