美债务危机风险缓解 降级威胁仍存

路透纽约1月29日 - 共和党不再以坐视美国陷入债务危机为要挟,至少阻止了一家评级机构调降其评级,但这并不代表美国突然安全了.

尽管债务节节攀升,美国仍然保住了穆迪和惠誉给予的AAA最高评级.标准普尔2011年调降美国评级一个级距,因府会在债务上限问题上相持不下.惠誉周一称,最近国会达成协议推后举债能力触顶时间,消除了该国评级眼前面临的风险.

但再往后,议员们展开合作的迹象可能不足以阻止美国债信评级被进一步下调.

触发降级的因素并无定式,但评级机构发布的声明与报告可以给出一些线索.具体来说,美国约68%的债务与国内生产总值(GDP)之比要好于加拿大等AAA评级国家,但远逊于澳洲或挪威.

"对中期赤字和债务轨道的磋商,是我们评级时最重要的考虑因素."穆迪美国主权债信首席分析师Steven Hess称.

"我们在寻找可信的债务比率下行通道,但我们认为它还不存在."

穆迪曾表示,如果美国出台削减债务与GDP之比的具体措施,就可能确认美国Aaa评级,消除降级风险.如果预算协议做不到这点,或做得太慢,就可能有损债信评级.

穆迪称,今年年底时不论预算问题解决与否,都可能对该国负面评级展望做个了结.

标普主权评级主管Nikola Swann称,其它潜在风险还包括,华盛顿方面像过去一样再次推迟做出艰难决定.

Swann表示,短期推迟暂且不提,但"若开始一连几年的推迟,就不免让人质疑是否会有解决问题的一天."

**数字游戏**

美国最新的协议是将债务上限延长三个月,在这期间参议院要制定预算案.这项协议对解决美国评等面临的主要风险以及政治运营失调都不会有太大作用.

三大评级机构对美国的评等展望均为负面.Hess称,对于债务与GDP之比一事,穆迪并没有"具体数字"门槛.

穆迪在9月的一份报告中称,若因为达成某种预算协议,使联邦债务与GDP之比在2014年触顶,并且之后估计债务/GDP比率在2020年代初期降至60%以下,那么美国更有可能安全保住Aaa评等.但债务/GDP比率在这段时间内升至约90%,那么"降评将变得更有可能."

据美国中情局编撰的各国概况,2011年美国的公共债务与GDP之比升至67.8%,而且未来走势不确定.澳洲目前为26.7%,但加拿大则达87.4%.

然而,美国经济即便称不上快速增长,至少目前也算稳步成长.国际货币基金组织(IMF)估计,美国今明两年GDP增速分别为2%和3%.经济成长通常会帮助降低债务与GDP之比,因为税收上升,且产出增加.若经济成长势头令人失望,未来数年经济扩张速度较低,那么这条"透过经济成长来摆脱债务"的道路将更困难.

相比之下,具有AAA评等的英国正濒临五年来第三次经济衰退,德国今明两年料也分别仅成长0.6%和1.4%.

尽管穆迪对于增收-减支并行的方法不置可否,但美国至少很快可能迎来一轮节支,自动节支料3月启动.

这种所谓的强制节支措施,可能就像急速节食--能够瘦身,但有可能带来剧烈短暂的休克.这对评级是好是坏还不得而知.

"强制节支生效是代表政治体系成败的指标吗?"Qorvis Communications预算专家Stan Collender问道."很容易会被认为是成功,瞧,赤字确实降低了."

华府目前的相对平静气氛可能只是暂时停火.两党争议导致标普在2011年8月5日调降美国评等至AA+,三大评级机构均明确表示,可靠的政策对维持高债信评等至关重要.

"在最后一刻达成协议,而协议内容制造了六个月后再一次人为财政危机的可能性,我不认为这是一个AAA评等主权政府应有的特色,"惠誉主权评等执行董事David Riley指出.(完)

(编译 程琳/李爽; 审校 王丽鑫/蔡美珍)

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