美债务违约风险日甚 财金官员起草应急方案--消息

* 如果国会未批准上调债务上限，将考虑启动应急措施

* 财政部和美联储官员重点考虑违约后可选的方案

路透华盛顿/纽约10月9日 - 一位知情消息人士表示，美国财政部和美联储官员忧虑出现灾难性违约的可能性上升，正在起草应急计划，以减轻国会若不批准提高债务上限将带来的经济冲击。

距离美国触及16.7万亿美元债务上限只有八天时间，国会议员和白宫就此问题达成协议还十分渺茫。官员正在研究如果美国不能如期偿债，可采取哪些选项来稳定金融市场。

他们的计划细节仍不明确，但消息人士称，一个特别受关注的领域是名为三方回购协议或回购市场的重要银行融资市场。在这个市场中，银行经常用美国公债作抵押，从其他银行或大型货币市场基金那里获得短期贷款。

2008年金融危机最早的一些预警讯号就来自这个市场。周三部分以国库券作抵押的回购协议利率大涨至五个月高位。如果回购市场被冻结，银行获取现金以满足短期融资需求的渠道将遭到破坏，将对信贷市场和经济产生深远影响。

这位要求匿名的消息人士称，官员拒绝透露应急计划的细节，因为他们不想以此暗示投资者和国会共和党议员，如果债务上限不上调，美国政府能设法度过难关。官员们坚称，上限如果不调高，将完全无法避免出现违约。

周四，美国财长雅各布·卢将对参议院财务委员会进行证词陈述，该委员会的共和党参议员Orrin Hatch有可能就应急计划质询雅各布·卢。

消息人士称，官员认为，如果国会未能在10月17日之前上调债务上限，他们的计划只能试着去减轻灾难性的后果。

消息人士还称，在这样让人焦急的形势下，官员们亦在评估哪些作抵押的公债会在违约出现时最让人担心。

许多相关讨论是在债务管理办公室与纽约联储的财政官员之间进行的，纽约联储是美国政府在市场的代理机构。

财政部和纽约联储的发言人均拒绝说明是否讨论过应急计划，以及计划是否已备妥。代表财政部的官员回以财长雅各布·卢近期致国会信中说过的话。雅各布·卢在那封信中称，“没有其它可提高我国举债上限的合法审慎选项”。(完)

(编译 白云; 审校 郑茵/戴素萍)

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