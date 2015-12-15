焦点：寄望美联储加息 债券投资者布局做空短期债券

图为一张美元钞票上的欧元货币符号阴影。 REUTERS/Sergio Perez

路透纽约12月14日 - 预期未来一年围绕美联储利率调整路径的担忧将主导债市走势，所以相比短天期债券，大型债券投资者更看好长期美国公债，于是他们做空欧洲美元期货和短天期美国公债。

外界预期联储将在12月16日结束为期两天的政策会议时加息。投资者称，这一预期基本已经被市场消化，但后续加息速度还不明朗。一些投资者认为，美联储2016年将至少加息两次，但也可能将短期利率上调三次或更多。

2016年连续加息“对长期公债将比对短期公债更有利”，贝莱德(Blackrock)基本固定收益部门首席投资官Rick Rieder表示，“长期公债表现将更好。”贝莱德管理着4.5万亿美元资产，是全球最大的资产管理机构。

他还指出，预计美联储在启动加息后将指出，后续加息将循序渐进地推进，降低资产负债表规模的步伐将缓慢。他说，若果真如此，将有利30年期公债，因为这将妨碍阻碍长期公债供应涌入市场并压低价格。

一至三年期公债收益率本月触及至少四年半高点，因市场愈发认为，美联储本周将加息。周一，利率期货暗示，交易员认为美联储本周加息的机率为79%。

短期和长期美债今年迄今的回报几乎一样。2015年迄今，巴克莱1-3年期美债指数.BCUSA13上涨0.71%，20年期及更长期的美债指数上升0.68%。

虽然Rieder相信2016年将迎来收益率曲线趋平交易，但他表示自己目前不会这么做，在贝莱德债券组合中反而略微看涨短期美债，因为收益率曲线已对美联储即将可能采取的行动大多做出反应。

他称虽然贝莱德利用欧洲美元利率期货来做空旗下债券组合中的短期美债，但考虑到现金仓位，该公司在这些投资组合中的短期美债持仓仍为温和看涨。

其他投资者也利用欧洲美元利率期货来做空短期美债。欧洲美元利率期货是芝加哥商业交易所集团(CME Group)交投最活跃的利率期货合约，代表着一个重要的短期银行间借款水平。

Western Asset Management旗下基金经理Julien Scholnick预计，明年将会升息三次。截止9月30日，该公司管理着逾4,460亿美元的资产。

对于后续升息时间的不安可能会让短期美债明年承受更多卖压。因此，他称该公司本季稍早增持短期欧洲美元利率期货的空仓。

据商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，上周欧洲美元利率期货投机性净空仓为251,157口。

“今年以来波动性不断加剧的情况，并不会因美联储升息而结束。”他说道。

Scholnick称，Western在这个季度初就加码了长期美债仓位，因预期通胀率将持于低点。他称，短期利率上调将损及支出，而这亦会抑制通胀。低通胀降低了长债收益率被侵蚀的风险，这种风险降低吸引了投资者并提振债券价格。

Pioneer Investments投资组合经理Michael Temple称，继美联储这次近十年来首次升息后，人们对接下来的升息时机仍感到焦虑不安，他在Pioneer的债券基金中亦因应2016年收益率曲线将趋平而布局。

他称，这些基金做空2-5年期美债期货，对长债仍维持中性至偏多的看法。

“美联储升息后我认为我们的日子恐怕也不会多好，”Temple说道。截至2014年12月Pioneer旗下管理着逾2,440亿美元全球资产。

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