30年弹指一挥间 票息高达10%的美国长债即将退出历史舞台

路透波士顿8月12日 - 细数1985年兴起的那些事物，能长盛不衰和广受追捧的没有几样。其中之一就是拥有史上最高票息的美国公债，它的生命力是如此常青，同年问世的新配方可口可乐，Commodore推出的Amiga计算机，以及同年开始流行的职业套装和蜂窝头发型早就被它甩在了身后。

最后一批票息高达10%的美国公债是在30年前的这个礼拜发行的，它将在几天内退出历史舞台，给投资者留下深深的不舍和怀念，不舍是因为它的利率是现有债券利率的五倍甚至10倍。

由于美国现在的通胀率低于2%，业内元老级别的债券经理表示，一旦这批公债在8月15日到期后，在他们余下职业生涯中，不再指望还会遇到下一批票息高于10%的公债了。

“作为一名老人，过去几年投资组合中不断有票息为10%的公债到期，我为他们的离开而心碎，”Eaton Vance公司60岁的公债基金经理Stewart Taylor说。

“现在我们持有的公债中，票息最高的也只有7.5%。”

30年来，美国政府1985年8月发行的71.5亿美元CUSIP 912810DS4债券每年都雷打不动地支付10.625%的利息。

与它同期问世的许多流行事物却好景不长：可口可乐在推出新配方79天之后又重新采取原配方，Amiga计算机被苹果Mac电脑和Windows个人电脑取代，宽肩套装和梳着蓬松高发髻的造型很快变得过时。

这批公债几乎完整经历了债市长达32年的牛市。当它在1985年8月问世时，时任美国总统里根(雷根)正值他的第二任期，时任美联储主席沃克尔则在设法打消通胀疑虑，同时一心想将联邦基金利率维持在8%下方。

当年的30年期抵押贷款利率高达约12.4%。

短期内估计不会很快再有10%票息的公债，除非美国通胀率突然一下升至1980年代的水平。比如，6月美国财政部标售的130亿美元30年期公债中，收益率最高也只有3%。(完)

(编译 白云; 审校 张荻/李婷仪)

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