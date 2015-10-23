美国会就债务上限问题僵持不下 财政部推迟例行发债

路透华盛顿10月22日 - 美国国会有关债务上限的问题僵持不下，导致财政部周四推迟一项例行公债标售，提醒人们美国再次面临数周之后可能债务违约的境况。

奥巴马政府上周警告称，如果国会不上调负债上限，则联邦政府不晚于11月3日将不得不停止举债。很多保守派共和党议员表示，如果没有长期削减赤字的计划，则反对上调债务上限。

美国财政部周四发表声明称，取消原定于10月27日举行的两年期公债标售，因为到11月2日结算时，财政部可能已无权举债。

财政部还呼吁国会议员停止将债务上限作为政治问题对待。

美国在2011和2013年都曾差一点无力偿债，但周四是2004年以来首次因债务上限问题取消公债标售。

目前国会因共和党的领导人真空问题而处于混乱局面。众议院议长贝纳打算离职，但其他共和党议员在继任者问题上难以达成共识。这使得债务上限协商更加复杂。

周四的决定激发华尔街对两年期公债的需求，推动其收益率(殖利率)跌至0.6006%。不过财政部称，受美国偿债意愿的不确定性推动，11月到期国库券收益率与10月和12月到期国库券相比偏高。

财政部称，下周仍会进行五年期和七年期公债标售，即便其结算日也定在11月2日。

“财政部认为，推迟标售两年期公债对市场运作的影响，要小于推迟五年期和七年期公债标售，”财政部表示。(完)