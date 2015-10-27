《SAFT专栏》美国举债上限警铃响 投资者听而不闻

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/刘秀红

路透10月27日 - 还有一周左右，美国政府可能就无钱付账了；但有理由相信，很少有投资者会真正在乎这件事。

如果11月3日不能达成协议，美国将触及举债上限。但在一些冷门的金融领域，比方说信用违约互换市场，几乎看不到因此而产生的大幅度价格波动。

纵观风险资产，债务上限问题出现的同时，标准普尔500指数.SPX在一个月时间上涨7.5%，上周高风险债券流入规模创八个月最高。

不过，这些可能都与对美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能会再等一段时间再升息的预期关系更大。

但美国能在四年内第三次濒临违约的情况下仍阔步前进，这很值得玩味。

投资者可能会抱怨美国政治体系出了毛病，但却并不认为这对他们来说是个问题。这主要是因为他们天生偏爱避险资产。即便还有一周就要现金告罄，但美国还是那样安全。

投资者也以最近的历史为鉴：抛开政治因素，决策者--通常是央行人士--将救他们于水火。这个信念在金融危机及欧债危机等事件中得到了支持。可能有些天真，但现在确实是这样。

投资者也注意到，尽管在2011年和2013年的前两次债务上限闹剧中，市场受到不同程度的冲击，但两次都达成了协议，避免了混乱。

而且这次可能也是一样。

从周一的相关报导来看，初步协议已接近达成，有可能在周三进行投票。财政部警告称，如果11月3日之前不上调举债上限，政府将会违约；政府手中将仅剩300亿美元现金，不够支付社保和债务利息。

**股市下跌，债市上涨？**

根据以往的经验，如果一项交易在临近截止日期时仍未能达成，金融市场的波动就会加剧，不过这些波动不太可能超过与暂时性无法支付相应的水平。

股市肯定出现抛盘；毕竟当前股市中唯一的交投因素就是美联储在谈判进行期间肯定不会升息，当然他们也可能已通过其他原因得出本月不会升息这一结论。

在2011年美国债务上限危机期间，股市的确出现了大幅下滑，而且在标普下调美国信用评级后，更是遭受重创。2013年，股市也有所下跌，不过可能是受到2011年最终解决方案的鼓舞，跌幅没那么深。

“另一方面，可能与直觉相反的是，长期公债收益率或会下降，”Capital Economics驻伦敦的Andrew Hunter在发给客户的一份报告中称。

“当然，投资者可能会担心对票息支付的延迟或暂时违约。但是在避险需求上升以及有关美联储可能在更长时间内按兵不动的预期升温面前，这种担心或许不足挂怀。”

摆在眼前的事实是，处于债务危机期间的美债风险性并未加大，而依然是世界上最为安全的流动资产。对一个已不再那么安全的美国，投资者的反应是淡然面对风险，因为相较于股票和外国债券，美国公债的安全性仍然更高，这预示着股市会遭遇卖压，而债市会迎来买盘。可以肯定的是，在此期间短期利率会上升，从而对货币市场构成困扰。

美国越来越多的政治机能障碍正在一点一点的集聚，打击投资者对其信用的信心，这一点可能确实存在。而最终美国或会为此付出代价，但绝对不是在当前经济增长停滞、全球各央行都在准备进一步放松政策而非升息的时候。

美国财政部长雅各布·卢等哀叹这一过程所伴随风险的人说的很对，但是目前还远没有到病入膏肓的地步，所以大可以放心。

不论是长期持有的政治团结记录，还是从有关央行官员等“大人物”将帮助缓解任何打击的观点来看，美国都还拥有足够的信用，为其在陷入真正大麻烦当之前争得时间。(完)