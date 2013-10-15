分析：美国债务上限危机或悄然爆发

图为百元面值的美元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透华盛顿10月14日 - 如果华盛顿不能很快达成协议以维持偿付能力，那么一场经济危机可能会在周四悄悄展开，并可能在毫无征兆的情况下导致数以百万的美国人失业。

如果政府债务触及16.7万亿美元的上限，许多人可能不会立即有所觉察。美国债务周四可能就会来到这个上限。

据政府和民间部门的分析师称，届时从债券持有人到应领取失业补贴的人，所有人都将立刻拿不到应得资金。

“17日即将来临，灯光将照常亮起，对99%的美国人来说一切都将显得很正常，”华盛顿智库两党政策中心(Bipartisan Policy Center)的预算专家Steve Bell说。

但那一天也将标志着美国进入高风险时期，其金融领域将在恐慌中陷入停滞，从而给美国企业和家庭带来严重打击。

那是因为，在这天之后，从法律上说政府将不再能够扩大举债，而必需仰赖后面的收入以及约300亿美元的现金，来因应国家的许多开支。

除非国会调高政府的举债上限，否则资金将在数日内告罄。

美国参议员表示他们周一接近达成一项协议，可以恢复政府运作，并将可能出现的违约推后几个月，不过随着周四的最后期限越来越近，达成协议还存在许多障碍。

美国国会预算办公室估算，政府可能会在10月22日至月底之间开始无法及时支应开支，10月23日也许没法对社会保障退休金计划拨出应拨的120亿美元。

**金融危机**

在这个时候，经济将可能开始像石头一样下沉。

为了避免增加国家债务，政府短期内将削减支出约三分之一。到10月30日为穷人看病的医生可能拿不到政府拨款。而11月1日军人也将拿不到军饷，全国的支出将全面减少。

“即使只是短暂触及举债上限，都可能造成下一场的衰退，”预测公司Macroeconomic Advisers的分析师Joel Prakken表示。

高盛预计，减支大概会使得经济产值减少4%左右。

如果美国政府在10月24日或31日无法偿付债务，那么事态会加速恶化。

那时，由于美国公债价值面临质疑，那么爆发金融危机的风险将加大。美债在数以万亿美元计的金融交易中充当抵押品，如果交易商认为其不再值得持有，那么甚至连华尔街大亨们都无法确定信用会缺乏到何种地步。

摩根大通首席执行官迪蒙周六在一次金融会议上称，“那将以你根本无法理解的方式波及到全球经济。”

Macroeconomic Advisers预计，减支以及严重信用紧缩会造成未来一年左右丧失逾300万个的就业岗位，失业率将升至9%左右。

金融市场已经出现了忧虑情绪上升的迹象。

近日，包括富达(Fidelity)、摩根大通和太平洋投资管理公司(PIMCO)在内的大型货币市场共同基金，纷纷开始避开将于10月17日至11月中之间到期的美债。

许多分析师认为美国至少会努力维持债券偿付，以安抚投资者恐慌情绪。

奥巴马政府试图淡化这一可能的策略，称政府的偿付系统没有设计成决定谁能获得偿付与谁不能。

美国财政部长雅各布·卢上周对议员们称，“那将会是一片混乱。”(完)

(编译 侯向明/戴素萍/石冠兰 审校 张涛/隋芬)

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