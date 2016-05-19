五家银行在美国遭控涉嫌操纵9万亿美元机构债市场价格

路透纽约5月18日 - 五家主要银行及四名交易员周三陷入一桩美国私人诉讼，原告控告他们合谋在全球政府相关组织和机构发行债券市场操纵价格。此债券市场规模超过9万亿美元。

美国银行(BAC.N)、法国农业信贷银行(CAGR.PA)、瑞士信贷(CSGN.S)、德意志银行(DBKGn.DE)和野村控股(8604.T)被指控秘密达成一致，扩大机构债客户所报买卖价差，这些债券涉及到超国家债、次主权及机构债券(SSA)。

波士顿养老机构Boston Retirement System向曼哈顿联邦法院提起诉讼称，上述共谋行为至少可追溯至2005年，通过聊天室和即时通讯进行，导致投资者在交易时高买低卖。

“只有通过共谋，交易商才能在不损失市场占有率和利润的情况下，报价价差比普通市况更大，”原告称，“被告以原告及同类客户的利益为代价，获得数以百万美元计的不当得利。”

这项可能开展的集体诉讼将寻求三倍赔偿。美国和欧盟反垄断监管机构也正对SSA债券价格可能遭操纵进行调查。

根据汤森路透IFR的1月份报导，监管机构还在调查美国银行的交易员Hiren Gudka、野村控股的Bhardeep Singh Heer、法国农业信贷银行的Amandeep Singh Manku、瑞士信贷的Shailen Pau。

美国银行、瑞士信贷、德意志银行和野村控股不愿置评、也不愿代交易员发表评论。法国农业信贷银行未立即回应置评请求。(完)