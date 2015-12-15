焦点：高收益公司债遭抛售 美国经济力道亮红灯

路透纽约12月14日 - 指标高风险公司债市场的抛售情况，引发外界怀疑美国经济的脚步不若投资人所想的那般坚稳。

周一时，广泛交易、基本上由一篮子垃圾债所组成的iShares iBoxx及高收益公司债ETF(HYG.P)，一年来的跌幅达到12%。对手SPDR巴克莱高收益债ETF(JNK.P)，年度跌幅则扩大至13.4%。

金融危机过了七年，在一些投资人的心中，一些主要投资于不良债权的基金，近来欠佳的表现让人不敢置信。这些投资人认为，发生问题时债市会最先反应，之后才是股市和经济。

“一段时间以来，流动性支持的市场尤其对政策失误及／或市场意外的可能性最为敏感，”德国安联(ALVG.DE)首席经济顾问埃里安表示。他指的是美联储多年来维持利率在低位及大举购债以支撑债市的政策。

“今天投资者对这两者都很担心，因货币政策走向分歧，以及某类市场有流动性问题 ”，像是公司债市场中以能源为主的领域。

股市和债市投资者所面临的问题是，高收益市场的伤痛是否会是更加广泛的经济即将遭遇打击的一个信号。

欧洲和其它地区的货币政策总体上在放松，相反，在就业市场出现良好迹象的支持下，美联储预计会在周三开始紧缩周期。

标普500指数目前较纪录收盘高位仅低出5%，投资级公司债的发行依旧处在高位，美联储的加息将是又一次对美国经济状况进行的信任投票。

美联储和美国市场有可能出现糟糕的错误吗？关注高收益债的基金经理和分析师认为，有可能。

据惠誉，高收益债发行者已连续第十三个月违约金额每月至少达到15亿美元，持续时长仅比2008和2009年信贷危机高峰时少一个月。

据美银美林高收益指数(America Merrill Lynch High Yield Master Index)，公司债较无风险资产的风险溢价也处在自信贷危机时以来最阔的水平。来看周一的市场，公司债较可比公债的平均利差为7.10个百分点，处于2012年6月以来最阔水准。在周五的下跌潮中，高收益债利差单日走阔幅度创下2011年8月以来最大。

“现在看来我们在2016年有可能陷入衰退，尤其是中西部州可能出现局部衰退，”Hennessy Funds的投资组合经理Brian Peery说，“从某种意义上来说，低油价给消费者带来的好处被石油行业就业减少所抵消，在中西部尤为如此。”

Third Avenue Management上周表示，将暂停旗下基金赎回，并将对一只资产规模为7.89亿美元的基金进行清盘。Stone Lion Capital Partners随后也暂停了旗下一只基金的赎回。管理资产规模为13亿美元的Stone Lion专门投资高收益债。据媒体报导，Lucidus Capital Partners也对其投资组合进行清盘，并打算在下月将其管理的9亿美元资金返还给投资者。

除了基金倒闭之前，每年这个时候流动性状况通常也会大打折扣。

另外，据OppenheimerFunds的投资长Krishna Memani称，能源价格跌幅大于多数投资者的预期，这令包括美国制造商和新兴市场大宗商品出口商在内的市场均承压。

“市场的最大风险实际上是，美联储收紧政策、强势美元以及信用利差扩大导致美国经济放缓。”(完)