“债券天王”葛罗斯称债市多头已尽

路透纽约5月10日 - 市场专家们，把2013年4月29日这个日子给记下来吧，这是债市多头阵亡的日子，享年31岁又7个月。

这起码是被华尔街尊为债券天王的太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯的说法。

葛罗斯周五稍早在Twitter上发表了一则62个英文字元的讯息，“债市连续30年的多头走势可能已在2013年4月29日告终。”葛罗斯所掌管的PIMCO总回报债券金规模达2,890亿美元，居全球同类型基金之冠。

此外，葛罗斯在那之后发送给路透的电子邮件中称，不只是美国公债多头挂了，“所有债券”的上涨走势都已经终了，包括低品质的公司债或垃圾债券；垃圾债券收益率本周首度跌破5%。

“价格见顶并不单指美国公债，而是指所有债券，包括很大部分的高收益债券。因此，举例来说4月29日不一定就是美国10年期公债的收益率最低点，”葛罗斯表示。

他称他的说法是一种“直觉”，认为固定收益市场多头走势在4月29日划下句点。

4月29日是周一，当天美国10年期公债降至1.65%上方，逼近今年低点。自此之后，美国公债5月有了个糟糕的开局，公债收益率上升0.22个百分点，周五一度升破1.92%。

4月29日同时也是美国联邦储备委员会(FED，美联储)召开两日政策会议的前一天，在该次会议结束后FED发布声明暗示，仍准备好在必要时加速施行非传统的货币政策，也就是扩大所谓的量化宽松买债计划。

虽然葛罗斯的评论广受投资人瞩目，但并非他所有的评论都一语中的。2011年时，他创下了他有史以来最差的操作绩效，因他押注收益率将会因为通胀威胁而上扬、从而抛售所有美债持仓，但通胀威胁的预言并未实现。

去年夏天，他戏称“股市热潮”已尽，然而自此之后标准普尔500指数.SPX上涨了18.8%。

葛罗斯警告称，他预言债市已经见顶并不意味着会马上跌出底部来。

“在经济成长及通胀对FED当前各项政策构成威胁之前，不太可能会出现空头市场。”

“我们预期公债价格将停止上涨，但不会开始下跌，”葛罗斯指出。

事实上，葛罗斯才刚在4月将PIMCO总回报债券基金美国公债持仓比例从33%提升到39%。葛罗斯并表示，他偏好5年以内较短天期的债券，因这些券种“会在政策利率持续不变之际拥有最佳表现。”

尽管收益率逼近纪录低点，但是债券仍持续吸引投资人资金流入。汤森路透旗下基金研究公司理柏(Lipper)数据显示，最近一周投资于需课税债券的美国共同基金吸引了创纪录的88.8亿美元资金流入。(完)

(编译 张明钧; 审校 于春红)

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