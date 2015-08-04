美国政府官员密切关注债市高频交易的风险

路透华盛顿8月3日 - 两位美国政府官员周一表示，美国公债市场中的高频交易存在风险，威胁到市场运转和投资者合理评估资产价值的能力。

自去年10月市场发生“闪崩”以来，高频交易的影响得到越来越多的密切关注。闪崩事件中，美国公债价格在短短12分钟内出现大幅剧烈波动。

高频交易是种程序化策略，能在几分之一秒内执行规模数十亿美元的交易。批评高频交易的人士认为它是导致债市价格过度波动的元凶，目前债市已经面临流动性下降的问题。

美联储理事鲍威尔承认高频交易给债市带来创新，但他同时质疑，在这种环境下投资者如何对债券或其它资产的长期价值进行评估。

“如果交易是在纳秒级的时间内进行，那就不会有很多能作为交易题材的‘基本面’消息，也没有太多时间去对资产的长期价值形成观点；相反，以那样的速度去交易，会成为一场与买卖盘和市场规则赛跑的游戏，”鲍威尔布鲁金斯学会主办的一场有关美国债市结构会议上说。

美国财政部长顾问Antonio Weiss更为直白。

“不断追求再减少一毫秒，不仅浪费本可以更好地用在其他方面的资源，而且会加剧系统的压力，应对不断提升的速度和信息流量，”他称。

去年10月15日，高频交易对规模12.5万亿美元的美国公债市场造成了深远的影响，很多疑问仍然悬而未解。

根据美国财政部、美国联邦储备委员会(美联储/FED)、美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)7月的一份报告，当天美国公债交易规模在12分钟内井喷。指标10年期公债收益率(殖利率)波幅达到37个基点，但当日收盘仅下跌6个基点。

报告称，参与算法交易的公司占到现券和期货市场总交易量的70-75%，“正常”的时候约为50%。

Weiss称，高频交易“简言之就是一种破坏性的技术创新，改变了整个行业结构。”

Weiss和鲍威尔称，债市格局已因高频交易的影响力上升而发生改变，这就要求加大审查力度。

“追求速度对市场运转是利是弊？”Weiss问到。(完)

(编译 白云/王丽鑫；审校 郑茵/王颖)

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