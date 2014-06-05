分析：美国股市频创纪录高位 但债市恐将率先掉头回落

图为纽约证交所内的交易商。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约6月5日 - 美国股市和债市今年以来联袂上涨，因各自领域的投资者均找到了支持他们观点的因素：股市上涨是因为有迹象显示美国经济正在改善，而债市上涨是因市场预期低通胀及经济成长相对缓慢。

美股标准普尔500指数过去几周数次触及纪录高位，而巴克莱美国综合债券指数.BCUSA今年迄今累计涨3.3%，亦触及纪录高点。美国指标10年期公债收益率上周跌至近一年低点，这番涨势令一些投资者认为冲过头的可能是债市。

“这有点令人困惑，”Nuveen Asset Management首席股市策略师Bob Doll称,“在我看来，各种迹象显示美国经济将改善，但要等到公布第二季GDP，我们才会知道情况是怎样。年底时通胀不会偏高，但也不太可能像年初那样低。”

“当其他因素的影响消退时，我认为利率可能快速上调。”

投资者开始赞同这一观点的迹象正在浮现。包括近期通胀数据在内的美国经济数据优于预期，抑制了一些美债买兴。美国10年期公债收益率周三触及5月中以来最高位2.60%。

一些策略师也指出，提振债市的异常助力包括，欧洲主要债市收益率大跌，退休基金等投资者企图锁定去年的股市获利。亚洲方面，中国经济成长放缓，日本则在放宽货币政策。

**切断涨势**

自从2007-2009年经济衰退以来，美国联邦储备委员会(美联储/FED)实际上等于印发了约3万亿美元钞票。美联储已经将利率维持在近零水准超过五年，而且美联储新任主席叶伦还说，即便结束购债计划后，还将在相当长时间内维持利率不变。

“我们目前是经济增长和通胀较低的时期，这有利于固定收益市场，”德意志银行私人金融固定收益交易主管Gary Pollack表示，“这也有利于股市，因为不必担心美联储在短时间内加息。”

但是，美联储正在缩减月度购债规模，而且4-5月债市大涨已经导致10年期公债收益率下降近0.40个百分点，这引燃对美联储缩减支持举措可能损及经济成长的忧虑。

投资者表示，其他外力因素至少在一定程度上推动债市大涨。

欧洲央行即将推出更多刺激举措，这压低欧洲债券收益率。在见到西班牙和意大利等国的10年期公债收益率也降至3%下方后，投资人转战美国市场。

“债市正在告诉我们的是，用于分析利率的典型美国景气周期框架已不再适用...外力因素应该会继续压低美国利率，即便美国经济和企业获利成长势头增强，”OppenheimerFunds首席投资官Krishna Memani称，该公司管理着约2,450亿美元资产。

**估值分析有利股市**

大型投资者不预期债券收益率进一步下跌，而是预计美国经济数据向好将减缓债市涨势，但同时预计股市也不会出现重挫。

标普500指数.SPX今年有望再创纪录表现。过去五年美国股市已经创下期间回跌幅度从未超过10%的最长涨势纪录。这曾经引起一些不安，不过网络零售商和生物科技等部分令人担忧的领域，自年初以来已经大跌。

美股涨势推动标普500指数估值指标升向历史高档。标普500指数基于未来12个月获利预期的市盈率目前为15.4倍，与2000年以来的平均水准相当，但债市的估值指标则远远更高，政府公债和公司债皆如此。

美国10年期公债收益率和标普500指数的盈利率(earnings yield)之差拓宽至约3.9个百分点，高于年初时的3.5个百分点。盈利率是以标普500成分企业预估获利除以股价得出。10年期公债收益率目前为2.6%左右，标普500指数盈利率约为6.48%。

这是一个巨大的落差--长期均值约在1.43个百分点，这反映出投资者债券风险没有得到补偿的程度。

“按当前的水准看，传统债券的投资价值特别微薄，”贝莱德首席投资策略师Russ Koesterich表示。“我们不认为债券会大幅下跌，导致利率大幅回升，但整体来看，我们仍然看好股市胜过债市，即便股市继续逼近新高。”(完)

(编译 于春红/杜明霞/李爽 审校 蔡美珍)

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