美国出口商担忧中国拒收干酒糟

路透12月12日（记者 Karl Plume/Michael Hirtzer） -贸易消息人士称，中国退运三船未经批准的美国转基因玉米，美国出口商担忧干酒糟可能因同样的原因遭拒。

出口商担忧中国会加强对MIR162转基因成分的检验，该包含该转基因成分的玉米由先正达（Syngenta）SYNN.VX生产，尚未获得中国政府批准。

路透获得的汇易咨询的贸易报告显示，中国北部和南部的港口疑似发现装载干酒糟的集装箱内有MIR162。

报告称，这四五千吨干酒糟尚未遭拒，正在等待检验检疫部门的检查。

干酒糟是玉米制乙醇的副产品，富含蛋白质，主要通过集装箱运输出口。美国农业部的数据显示，中国是全球最大的干酒糟买家，约购入2012/13销售年度美国干酒糟出口总量的四成。

“大家都在谈论干酒糟因为发现MIR162而遭拒。干酒糟遭拒的担忧比玉米更大，因为干酒糟不如玉米那么容易转卖到其他国家去。”明尼苏达州一名动物饲料交易员匿名表示。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。