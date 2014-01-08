美国玉米干酒糟在中国通关率有所提高--JCI

路透芝加哥1月7日 - 中国市场分析公司JCIntelligence称，在拒收部分含有未获中国批准的转基因成分的玉米干酒糟(DDG)后，有越来越多的DDG已经通过中国检疫检验。

“最近几天情况有所好转，检验变得比较规律，”JCI在致客户的信函中表示。“上周有20-25%的进口DDG通过了海关检验，本周的通过率提高到40-50%，”这家位于上海的分析公司称。路透于周二看到了这封信函。

“市场内部人士预期，下周海关清关率将进一步提升至60-70%，”JCI说。

自11月以来，中国已拒收大约2,000吨美国生产的DDG，以及60万吨美国玉米，因船货样本中检测出尚未获得中国政府批准的转基因品种。

JCI的信中还称，中国广东和上海的谷物检验机构本周将与行业人士会面，讨论检验流程。(完)

(编译 徐文焰；审校 王兴亚)

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