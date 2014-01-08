美国玉米干酒糟在中国通关率有所提高--JCI

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透芝加哥1月7日 - 中国市场分析公司JCIntelligence称，在拒收部分含有未获中国批准的转基因成分的玉米干酒糟(DDG)后，有越来越多的DDG已经通过中国检疫检验。
“最近几天情况有所好转，检验变得比较规律，”JCI在致客户的信函中表示。“上周有20-25%的进口DDG通过了海关检验，本周的通过率提高到40-50%，”这家位于上海的分析公司称。路透于周二看到了这封信函。
“市场内部人士预期，下周海关清关率将进一步提升至60-70%，”JCI说。
自11月以来，中国已拒收大约2,000吨美国生产的DDG，以及60万吨美国玉米，因船货样本中检测出尚未获得中国政府批准的转基因品种。
JCI的信中还称，中国广东和上海的谷物检验机构本周将与行业人士会面，讨论检验流程。(完)
(编译 徐文焰；审校 王兴亚)
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