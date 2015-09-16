美国前总统卡特呼吁德国在移民危机中发挥领导作用

路透亚特兰大9月15日（记者 David Beasley） - 美国前总统卡特周二呼吁德国在解决欧洲移民危机中发挥领导作用，他将此次危机和他在位期间越南和柬埔寨难民涌入美国的情形相提并论。

卡特在他的年度“与卡特对话”活动中回忆称，美国在上世纪70年代末越南战争以后每月接纳约1.2万名东南亚难民。他希望美国当时的做法能为其他国家树立榜样。

“我希望有类似的行动，或许由德国领导，”卡特说道。他在1977-1981年担任美国总统。

卡特指出，解决移民危机的最终办法是结束叙利亚的战争，并敦促美国与俄罗斯和伊朗更加紧密地合作从而结束战争。

卡特还呼吁美国对“伊斯兰国”采取更加积极的行动。

“我不会倾向于派出地面部队（前往叙利亚），至少公开情况下如此，”他说道。“但我认为我们可以更好地监督轰炸，更好地分析那里发生的事情。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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