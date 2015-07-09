美国国家安全局窃听德国高官长达多年--维基解密

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林7月8日 - 维基解密周三称，美国国家安全局（NSA）窃听德国总理默克尔及其最亲密顾问的电话长达多年，并对德国前任总理的下属进行了秘密监视。
报告暗示，NSA对默克尔及其下属的秘密监视所持续的时间比之前所知的长得多，范围也更大。维基解密指出，NSA对德国高官的125个电话号码进行了长期监听。
这可能引发德国与美国的关系再度紧张。
维基解密公布了三段NSA拦截的默克尔通话，并公布了包括默克尔及其助手电话号码在内的数据，以及默克尔的办公室电话号码甚至传真机号码。
“目标人群暗示对德国高官的秘密监视活动早于默克尔，因为前总理施罗德（1998-2002年担任总理）及其前任科尔的下属都包括在内，”维基解密在声明中称。
德国政府没有立即发表评论。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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