美德两国不太可能签署“互不监控”协议

路透华盛顿11月5日（记者 Steve Holland/Mark Hosenball） -美国政府一名高级官员周二称，美国正在努力与德国改进情报合作，但是两国迅速签署“互不监控”协议的可能性不大。

两国情报官员本周会面，因此前报道称美国国家安全局曾监听德国总理默克尔的手机通话。

德国高级官员上周在白宫会见了美国国家安全顾问赖斯和其他美国官员，探讨如何改进情报合作以及缓解报道引发的紧张关系。

尽管两国低调地进行外交接触，两国官员仍很难达成协议，以平息这场由监听引发的公开争执。此外，任何可能达成的协议或许都有局限性。

一位美国高级官员称，“我们目前并未探讨全面的‘互不监控’协议，但我们确实都认为需要在两国之间实现新的相互理解；如果我们的措施得当，两国关系将得到加强。”

“美德磋商的结果可能是美方同意不再对默克尔等德国领导人实施监控，也不再出于市场竞争原因窃听德国企业。”一名美国前任情报官员称。

然而，他表示这种承诺基本上是空谈，因为美国监听规定早已禁止官方出于工商业间谍活动目的的监控行为。多位美国官员称，这项政策与美国的盟友或敌国的实际做法并不一致。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。