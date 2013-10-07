美国政治僵局或打乱重要的货币市场

2011年9月20日资料图片，在首尔拍摄的美元照片。 REUTERS/Lee Jae-Won

* 一些国库券利率因违约疑虑而跳升

* 大多数投资者认为有可能在最后一刻达成债务协议

* 美联储可能扮演非预期中的角色，为国库券提供替代选项

路透纽约10月4日 - 美国举债上限之争正开始令货币市场感到不安，最终可能打乱银行放款和企业投资所需的现金流。

随着联邦预算僵局的拉长，美国政府出现17年来首次部分机构关门的情况，投资人因而益发担心白宫和国会无法在10月17日截止日期前就调高16.7兆(万亿)美元债务上限达成协议。美国恐怕会发生史上首度出现直接违约。

大多数的分析师认为美国财政部直接违约是遥不可及的事，因为这将重重打击全球金融市场，并损及美债和美元的长期避险地位。

即使如此，市场正开始反映出短期有可能推迟付款的看法。

“市场正纳入付款延迟的可能性，”Wells Capital Management的货币市场主管Dave Sylvester表示。该公司管理了1,310亿美元的货币市场资产。

交易商因美国财政部或将推迟支付特定证券的票息和还本的可能性，而要求更高的利率。

其他货币市场则没有恐慌迹象。在附买回市场，本周隔夜借款成本缓步上涨，但他们是以国库券的利率拆放。

在银行间放款市场，本周三个月期伦敦银行间拆放款利率降至纪录低位。

美国政府曾在1979年发生技术性违约，但这个因财政部文书作业不及导致的意外事件，外界解读为短期事件而不予理会。

这次，投资人深感威胁，导致他们减持在10月下半月到期的美国国库券。这使得利率在周四来到将近一年高位。而在上次2011年国会因举债上限而僵持时，短期国库券利率同样飙升。

10月31日到期的一批国库券利率周五最高报0.19%，为公开市场所有短期国库券中最高，最新报0.13%。

据路透数据，该国库券利率是11月末到期国库券利率的五倍。

Wells Capital的Sylvester和其他分析师表示，尽管最近几日国库券利率上升，但附买回和联邦基金市场隔夜拆款利率还停留在个位数，表明一些人相信美国会在最后期限之前达成提高举债上限协议。附买回操作表明，投资者愿意拿出资金放贷，而不是存在银行。

“我们仍相当坚信，下周前后会提高举债上限，”旧金山Contango Capital Advisors投资策略部主管Perry Piazza表示。

由于美国政府1日起开始部分关门，这种情况或许还会再持续一周或更长时间，而且10月17日下一场危机也近在眼前，所以华府是否能够达成协议还令人难以捉摸。

奥巴马总统已敦促国会通过一项支出议案，许多共和党人士拒绝这一要求，称除非民主党做出让步，改变奥巴马的医保改革计划。

**目前风险暂属可控**

企业和政府为支付库存或薪资通过货币市场筹集短期资金。具体来说就货币市场而言，若美国未能提高举债上限将意味着，投资者无法准时拿回钱。那么如果货币基金因股东大举撤出而需要增加现金的话，可能导致货币基金清算其他资产。

“这是难以想像的威胁，”Capital Advisors Group投资研究和策略部主管Lance Pan表示。

这可能给附买回和其他短期利率构成上升压力，尽管货币市场共同基金迄今仍坚持其附买回和国库券持仓。摩根大通分析师周三公布的研究报告中指出，附买回市场可能出现一些错乱。

截至8月末，规模2.7万亿美元的货币市场持有约4,770亿美元短天期国库券。据摩根大通报告，其中约有1,000亿美元是在10月中至11月中到期。

**美联储意外成为后盾**

如果白宫和国会无法就举债上限达成一致，那么这场僵局可能会导致政府停止发债，货币市场共同基金以及其他现金管理者将被迫争夺资金停泊的替代选项。

分析师说，万一财政部无法出售更多公债，美联储也许恰巧成为后盾。

上周，美联储开始试行一项逆回购协议计划。在该协议下美联储向银行、货币基金和抵押机构出售公债，隔夜根据逆回购协议买回这些公债并支付利息。

该计划的用意是在当美联储决定结束其近零利率政策时，帮助美联储实现利率目标。

这项计划或可发挥更大作用。因为交易商在与其他投资公司进行交易时，需要每日以公债作为抵押。如果公债供应因政府无法出售债券而受限(尽管是暂时性的)，那么美联储现有的债券储备将派上用场。

“一旦真的发生，也许这真能在实际上缓解供应面的紧缩，”Capital Advisors的Pan指出。

美联储逆回购试行计划所涵盖的每日规模大致上仍属温和。周四该规模仅为23亿美元，周一总计为582亿美元，分析师将其归因于季度末短期融资需求。

这项逆回购试行计划利率为0.01%，美联储表示计划将继续进行至1月末。

延长测试时间可能对市场有好处，因政府何时将达成举债上限共识仍不得而知，而且如果美国违约，那么货币市场将进入未知领域。

Pan说，“我们从来没经历过，真的不能预知什么。”(完)

(编译 戴素萍/李爽/石冠兰 审校 李婷仪)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。