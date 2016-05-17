外资连续第二个月买入美国公债--财政部数据

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约5月16日 - 美国财政部周一公布数据显示，外资3月连续第二个月购买美国中长期公债。与此同时，美国联邦储备委员会(美联储，FED)显然对今年加息持谨慎看法。
油价持续下跌以及美国经济数据欠佳，降低了对美国今年加息的预期，促使投资者在多数主权债券收益率为负的情况下购买美国公债。
据美国资本流动数据，外资3月购买236亿美元美国公债，2月购买99亿美元。3月美国公债流入资金规模为去年11月以来最大。
指标10年期公债收益率3月初时为1.835%，到月底时则低见1.769%。
民间海外投资者对美国公债的热情不减，继2月买入602亿美元，3月又买入416亿美元。过去五个月，民间投资者买入近1,600亿美元美国公债。
报告还首次披露了沙特及其他产油国对美国公债的持仓。沙特对美债的持仓为1,168亿美元，在海湾产油国中最高。阿联酋排在第二位，3月持仓规模为625亿美元，科威特持有312亿美元。
中国仍是美国的最大债权国，不过3月的持仓规模从前月的1.252万亿美元下滑至1.244万亿美元。
位居次席的日本3月持有的美债总额从2月的1.133万亿美元增加至1.137万亿美元，这是日本五个月来第三次增持美债。
整体而言，3月外国央行对美国公债的持仓增至6.287万亿美元，2月时为6.236万亿美元。
数据还显示，海外投资者3月买进781亿美元美国长期资产，前月为买入726亿美元。不过，若包括较短期限证券，外资3月卖出983亿美元，2月为买入317亿美元。
美国股市连续第二个月资金外流，外资3月卖出165亿美元，2月资金流出111亿美元。外资过去八个月有七个月卖超美国股票。(完)
(编译 李爽/王兴亚；审校 王洋/杜明霞)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。