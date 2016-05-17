外资连续第二个月买入美国公债--财政部数据

路透纽约5月16日 - 美国财政部周一公布数据显示，外资3月连续第二个月购买美国中长期公债。与此同时，美国联邦储备委员会(美联储，FED)显然对今年加息持谨慎看法。

油价持续下跌以及美国经济数据欠佳，降低了对美国今年加息的预期，促使投资者在多数主权债券收益率为负的情况下购买美国公债。

据美国资本流动数据，外资3月购买236亿美元美国公债，2月购买99亿美元。3月美国公债流入资金规模为去年11月以来最大。

指标10年期公债收益率3月初时为1.835%，到月底时则低见1.769%。

民间海外投资者对美国公债的热情不减，继2月买入602亿美元，3月又买入416亿美元。过去五个月，民间投资者买入近1,600亿美元美国公债。

报告还首次披露了沙特及其他产油国对美国公债的持仓。沙特对美债的持仓为1,168亿美元，在海湾产油国中最高。阿联酋排在第二位，3月持仓规模为625亿美元，科威特持有312亿美元。

中国仍是美国的最大债权国，不过3月的持仓规模从前月的1.252万亿美元下滑至1.244万亿美元。

位居次席的日本3月持有的美债总额从2月的1.133万亿美元增加至1.137万亿美元，这是日本五个月来第三次增持美债。

整体而言，3月外国央行对美国公债的持仓增至6.287万亿美元，2月时为6.236万亿美元。

数据还显示，海外投资者3月买进781亿美元美国长期资产，前月为买入726亿美元。不过，若包括较短期限证券，外资3月卖出983亿美元，2月为买入317亿美元。

美国股市连续第二个月资金外流，外资3月卖出165亿美元，2月资金流出111亿美元。外资过去八个月有七个月卖超美国股票。(完)