美财长称若不迅速提高债务上限 2月将耗尽借款额度

路透华盛顿12月19日 -奥巴马政府周四对国会发出警告，如果议员不迅速行动提高美国举债上限，政府最早2月就可能耗尽借款额度，无法帮助支付费用。

“我郑重敦促国会采取行动，尽可能早地提高举债上限，”财政部长雅各布·卢在致国会领导人的信中称。

美国国会参议院周三通过了一项两年预算协议，缓解了自动减支的压力，并降低了政府停摆的风险。

不过该协议并未直接解决，若不能很快上调债务上限可能带来的财政危机问题。

10月份，国会和美国政府暂时把16.7万亿(兆)美元的举债上限延长到明年的2月7日，届时将制定一项新的、额度更高的借款上限。

如果议员不能进一步提高借款上限，财政部将通过拆东墙补西墙，勉强再维持几周不超过新的借款上限。

不过雅各布·卢称，财政部将在2月末至3月初时耗尽这些所谓的额外措施。此后，将不能再借款支付费用。

一旦资金耗尽，政府可能无法支付债务、以及社保养老金等其他应付款。许多分析师认为美国违约可能引发一场金融恐慌，甚至经济萧条。(完)

(编译 李春喜 审校 戴素萍)

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