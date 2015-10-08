美国财长称不容许国会利用提高债务上限换取“无法接受的”政策

路透华盛顿10月8日 - 美国财政部长雅各布卢敦促国会尽速行动提高债务上限，但他表示，奥巴马政府不会容许国会议员利用期限将至的压力，换取“无法接受”的政策承诺。

雅各布卢在全国公共广播电台(NPR)周四播出的专访中指出，他上周通知国会领袖，联邦政府将在11月5日左右达到法定债务上限，并且在信中表示，“甚至有可能稍微更早”。

“因此国会只剩下几周时间，”雅各布卢指出。“国会必须行动。愈早行动愈好。”

美国联邦政府目前债务已逼近18兆(万亿)美元的法定上限，面临左支右绌压力，财政政策议题的政治角力，让美国政府有无法支付帐款的危险。

由于国会延迟提高举债上限，美国财政部在2011年及2013年皆濒临无法偿付。

美国众议院议长贝纳(John Boehner)将在10月30日辞去国会职位，他已表示有可能在那之前推动提高债务上限。

但一些保守派共和党人士表示，除非特定议题获得处理，像是大幅削减政府支出计划，否则他们无法支持提高债务上限。

雅各布卢向NPR表示：“我们已经明确表达，我们不会让债务上限被用来换取无法接受的承诺。”

但他指出，奥巴马政府已经表态，如果能够更顺利通过，政府可以接受国会议员将债务上限提高与其他可接受的条件结合。

雅各布卢表示，10月底前完成提高债务上限一点也不会太早。

“只要回想一下2013年和2011年，走到只差一天我们就无法支付帐单，走到只差一天美国政府可能出现建国以来首次违约，我们连稍微有此可能都不应该。”(完)