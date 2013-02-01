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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 1日 星期五 09:38 BJT

美国国会批准提高举债上限议案

允许美国政府提高举债上限的议案周四获得国会最终批准，该议案将暂时搁置债务上限至5月19日，议案还需获得总统签署。美国12月31日首次触及债务上限，财政部开始调剂资金以确保国会协商期间政府仍可全面支付。财政部称，奥巴马批准该议案后将开始解除正在采取的举措。路透
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