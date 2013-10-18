冷观美债协议达成 商品市场韧性有待考验

作者 丁琦

路透上海10月18日 - 最后一刻的惊险协议，再度将美国从债务违约的悬崖边拉回，却无法让大宗商品市场买账。而协议签署后不久金价讽刺性地大幅跳升，更凸显对美国债务问题的忧虑其实仍未远去。

有市场人士指出，尽管协议达成对工业类大宗商品提振不大，但也应注意到，在目前美欧经济开始逐步反弹，短期没有重大利空出现的背景下，此前一段时间围绕美国债务上限的角力虽然几多波折，却未能重创商品价格，正好说明经济基本面才是当前影响商品走势的关键所在。

“美债上限问题虽然闹得很大，但大家都知道真正违约的概率很低，对于商品市场而言这已不是重点，”安信期货的金属分析师佟玲表示。

周三美国参议院先行达成协议的消息传至市场后，即令美股大涨，标准普尔500指数.SPX周四再度刷新纪录高位，但对于商品市场而言，这波欢快情绪持续不到24小时就宣告退潮。

对经济敏感的工业品周四全线走弱。美国原油和伦敦期铜将前日涨幅尽数抹去，而国内期市的铜、橡胶和焦炭等主要品种也在短暂冲高后纷纷回落，完全未理会当天盘中美国总统奥巴马正式签署债务协议的消息。美国国会屡屡使出“逢凶化吉”招数，其边际效用正在不断递减。

“现在欧洲基本没有什么负面消息出来，美国、全球经济也在复苏，所以这次债务上限问题对市场的影响应该会小很多，从整体的宏观环境来看实际上比前一段时间要好很多。” 瑞银证券财富管理研究部主管高挺此前在一个记者会上表示。

美联储周三发布的褐皮书显示，尽管围绕华盛顿预算之争的不确定性导致市场信心有所减弱，但美国经济在9月至10月初期间继续以温和至适度的步伐扩张。

而近期来自中国的一系列宏观数据亦较为正面，最新公布的三季度GDP同比增速依然高达7.8%。这些都给全球主要商品价格带来了重要支撑。

**商品市场难现强势**

不过也有分析人士担心，数周以来困扰投资者和企业信心的不确定性，可能会对美国经济增长前景造成长期性损害，这些问题或随着债务上限之争的暂歇而走到台前。

“我们预料预算僵局将影响到（美国）第四季经济成长，并伤及消费者信心，特别是来自政府部门的消费者信心，”纽约梅隆银行外汇策略主管Simon Derrick称。

瑞银证券的高挺则表示，尽管全球复苏将增加对商品的需求，但由于复苏强度不高，需求的增长可能赶不上供应端的产能扩张，从而令价格受限。

“在这种情况下，大宗商品总体来说没有什么特别强的趋势，”他表示，并称瑞银对大宗商品整体看法呈中性。

事实上，国内外多种主要商品在6-7月出现一波反弹之后，现已进入上下两难的纠结期。以沪铜为例，8月以来主力合约大多在51,000-53,000元之间的狭窄空间整理。市场观望心态愈发浓重。

安信期货的佟玲表示，现在市场大多在等待，看看下半年国内需求端能否能适应渐趋宽松的供应，以及决策层会出台哪些重大政策。至于美债协议的达成可能会在宏观层面给予商品些许支撑，但决不可能成为主要拉动因素。

**危机仍未远去**

尽管美国总统奥巴马已正式签署提高债务上限的协议，但种种迹象表明，对美国财政和债务问题的忧虑依然困扰着投资者，并不时激起市场的阵阵躁动。

分析人士指出，根据目前的协议内容，只能确保继续向美国政府拨款直到1月15日，把美国举债能力延长到明年2月7日。因此，美国人明年初可能再度遭遇政府关门的情形。

正如驻墨尔本一家机构的市场策略师所做的比喻，此次协议的达成，“只是在路上把罐子踢得更远一些，...按下了复位键，两个月之后所有这一切还要再来一次。”

就在奥巴马签署协议的几个小时后，国际金价突然剧烈拉升，现货金在短短十几分钟内暴涨近3%。于此同时，美元指数.DXY则破位下跌，创出八个多月来新低，因市场担心评级机构下调美国主权评级，以及预算问题会放缓美联储缩减购债规模的步伐。

其实市场的担心不无道理，就在2011年7月，华盛顿亦曾出现相似一幕，国会最后一刻达成债务上限协议，却仍难阻止标普几天后破天荒地下调美国的AAA评级，从而引发全球金融市场剧烈动荡。

中国评级机构--大公国际周四亦下调了美国主权评级，并称联邦政府关门事件凸显政府偿债能力严重下降，使国家主权债务进入危机状态。

正如美国达拉斯联储总裁费希尔所说，“解决美国债务危机的协议未能消除财政问题，只是延后了而已。”

也许再过不久，美国在债务问题上将面临又一次摊牌，只是脆弱的全球经济恐难以承受如此频繁的消耗，商品市场能否保持目前的韧性，亦将打上一个巨大的问号。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国国家统计局数据显示，全国9月发电量4,310亿千瓦时，同比增长8.2%。9月原油加工量3,865万吨，同比下降1.2%；同期粗钢产量6,542万吨，同比增加11%。

--农业咨询机构--汇易咨询的报告称，中国10月已从美国购买约20船玉米，相当于近120万吨，该统计高于路透社约12船的数字。

--英国财政大臣欧思邦周四表示，英国将允许中国公司投资英国核能项目。欧思邦在访华期间发表声明称，中英两国签署了一项核能合作谅解备忘录，英国公司亦可参与中国的核能项目。

--中国钢铁工业协会周四表示，估算中国10月上旬粗钢日产量为212.8万吨，旬环比下降1.11%。这是8月下旬以来，中国粗钢日产量首次出现旬环比下降，或受到中国国庆假期因素影响。

--中粮集团总裁于旭波周三表示，当前市场年度中国可能进口300-500万吨小麦。

--伊拉克主管能源事务的副总理Hussain Al-Shahristani周三表示，中国2014年寻求每日从伊拉克进口85万桶原油。

--中国国务院日前出台指导意见表示，要坚决遏制产能盲目扩张，并针对钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶等五个产能严重过剩行业“分业施策”。

--中国大型民营能源企业--广汇能源(600256.SS)发布公告，其与酒泉钢铁集团计划在甘肃酒嘉地区合建3,000万吨/年煤炭分质利用项目，项目产品包括汽柴油等，一期工程计划2015年全部竣工。

--中国政府网刊登的进一步加强煤矿安全生产工作的意见中明确，到2015年底中国关闭2,000处以上小煤矿，且要求通过现有资金渠道加大支持淘汰落后产能力度。(完)

(审校 张喜良)

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