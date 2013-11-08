美债意外反弹彰显韧劲 但明年前景仍不容乐观

路透纽约11月8日 -美国债市正在出现反弹，这令投资者感到意外。因为仅仅数周之前，投资者对今年债券恐创30多年来最差纪录的可能性已经听天由命。

虽然美国公债今年仍有可能表现疲弱，但垃圾债券和几个其他类别今年有望录得不错的涨幅。

“主要政府公债市场已经进入长期熊市。你需要的是在升息背景下依然坚挺的债券，”Allianz GlobalInvestors驻纽约投资和客户策略主管Kristina Hooper表示。该机构管理着4,090亿美元的资产。

随着债券投资者暂时能松口气，但明年的前景仍不容乐观。美债投资者需要对冲欧美日三大央行迟早要退出经济刺激政策的必然性，这意味着投资者需要冒更大的风险。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)春季末时因暗示要缩减每月850亿美元公债和抵押支持债券的购买量，引起债券价格大幅下跌。但美联储在9月会议上决定维持购债量不变，刺激了债市反弹。随后美联储在10月政策会议上又重申了这一立场。

指标10年期美债收益率(殖利率)由两年高点3%最多下跌0.5个百分点,这如同给美债共同基金注入一剂强心针。10年债收益率周四尾盘报2.61%。

今年头八个月，汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)追踪的1,651个债券基金中，仅有20%收益为正，此后这个比例已经跳涨至32%。

根据美银美林的数据，垃圾债今年迄今已取得了6.4%的涨幅。该部分在5月和6月曾大幅下挫，因美联储发出削减刺激措施的暗示。

而根据标准普尔的跟踪，相对风险较小的银行贷款取得了4.5%的涨幅，而投资级别美国公司债今年迄今已下跌2.07%。

Payden & Rygel高管James Sarni说：“美国公债和机构债的表现仍会继续艰难。”Payden &Rygel管理着800亿美元的资产。

今年迄今美国公债已下滑2.4%，很有可能录得2009年以来的最大年度跌幅。根据美银美林编制的债券指数，机构债则下跌了0.85%。

不过若周五公布的10月非农就业数据疲弱，那么可能会点燃一波债市的升势，将指标10年券收益率带向2.25%。在这个水平上，美国投资级别债和抵押支持债2013年的表现将获得救赎，收复年内的跌幅。

贝莱德固定收益首席投资策略师Jeffrey Rosenberg说：“如果真是这样的话，会取得好于打平的业绩。”

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**并非好时机**

不过，对于那些正在亏损的债券基金经理而言，秋季的复苏或许来的太晚了一些。

曾淡化近期削减购债推测的美联储政策制定者，还没有放弃可能在明年上半年削减刺激的可能。此举将引发对于其将制定最终的升息时间表的推测。在2008年12月以来，美国的指标利率一直在接近零的水准。

无论美联储何时开始缩减刺激，美国公债可能都要承受最大的卖压。

“这不是‘如果’的问题，而是‘何时’的问题，”Payden & Rygel的Sarni说。“利率上升时不利公债。”

据美国投资公司协会(ICI)，一些投资者为了因应美联储缩减刺激，已经削减债券持仓，债券共同基金自5月来资金流出780亿美元，股市资金则流入350亿美元。

即便全球最大的债券基金--太平洋投资管理公司(PIMCO)也不能免于资金流出。据晨星数据，该基金连续六个月呈现资金撤离，资产规模由4月的2,930亿美元降至2,480亿美元。

**转投风险更大资产**

即便美国公债收益率上升，指标公债收益率仍接近历史低位。基金经理称，保险公司、养老基金和其他长期投资者为了获得稳定收益以满足数以十亿计美元的年度支付需求，他们已将资金从低收益的债市转投高收益的债市。

“我们许多养老基金客户都担心未来利率走势。他们和我们的机构客户投资一直在向高收益债券和银行杠杆贷款倾斜，”费城AberdeenAsset Management美国高收益部门主管Keith Bachman表示。该公司管理资产规模为3,120亿美元。

Bachman预计垃圾债今明两年收益率在7-8%，并称对于那些希望投资债市的人来说，这些都是很好的投资工具，因为即便收益率未来几个月温和上升，他们也有充分的准备。

Bachman指出，垃圾债的平均收益率溢价为4.8个百分点，历史平均区间介于3.5至4个百分点之间。(完)

(编译 李春喜/王洋/李爽 审校 孙茉莉)

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