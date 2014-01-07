《SAFT专栏》债务问题解药：违约、资本管制及推高通胀

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张明钧/蔡美珍

路透1月7日 -违约、资本管制及高通胀都不是什么令人愉悦的字眼，但对于世界上许多大型经济体而言，这可能是解决债务问题的必要手段。

截至目前为止，官方对于这场危机的反应大多集中在相对而言较不痛苦的措施：包括小幅缩减支出、有意为债务人创造有利条件(亦即缓兵之计)、以及对经济成长抱持希望。

然而大型经济体债务规模之庞大、更不用说是屡创历史新高，显示我们最终必得采行一些更为痛苦的措施，然而遗憾的是，这些措施能让人更加轻易地看出是牺牲了哪些人的利益而成就了哪些人的好处。

哈佛经济学家Carmen Reinhart及Kenneth Rogoff所撰写的两篇新论文均论及了危机后经济成长及复苏的历史经验，以及期间运用的政策组合。

其中一篇研究探讨了过去两个世纪出现的100起银行业危机，发现平均要八年时间收入才能恢复危机前水准。对于德国和美国而言这是个好消息，因为这两个国家都轻松地超越了这个标准，但对于其他12个主要经济体而言，这个研究结果就难以令人振奋起来，因为危机发生至今才六年左右，他们可能还要等上一段时间。

有个显而易见的教训，就是德国或美国因为拥有良好信誉及出色的财政弹性而受惠的说法虽然无误，但并不是通用法则。

当中真正原因可能是美国和德国在帮助控制大局，强调实施温和节约及克制发债等更为宽松的政策回应，同时引导全球政策论战不提更严格的选项。政治层面而言这更容易做到--与直接对储蓄课税、或干脆允许无力偿债的实体违约的做法相较，通过经济成长带动债务削减更可掩人耳目。

Reinhart及Rogoff在为国际货币组织(IMF)撰述的论文中指出，“有人认为发达国家不需师法新兴国家的标准政策工具组合，包括债务重整及转换、拉高通胀、资本管制、以及其他形式的金融抑制措施。”

如欲参考论文原文，请点选：(here)

“如我们的论文所述，这个论断与多数发达经济体的过往历史相违背，发达经济体以前在解决庞大债务问题时，债务重整或转换、金融抑制及容许较高通胀、或综合运用这些政策组合都是不可或缺的手段。”

**比30年代更惨？**

明确地说，这些研究报告的作者认为，由于我们不愿去使用那些在先前类似危机中持续证明有必要且有效的工具，我们最后可能陷入一场比1930年代大萧条更严重的危机。

当然，这些工具都让人不舒服。

债务违约是一种深刻且痛苦的事件，不像“延展偿债”那样允许欠债的一方在没有解除偿债责任的情况下继续打混下去。债务违约让债权方具体承受损失，债权方必须认列损失，然后相应调整资本。对于所有涉入的各方而言，债务违约在心理上的伤害程度也高出许多。

金融抑制(Financial repression)也是比看牙医更令人痛苦的一种手段。基本上，金融压抑就是拿走民众的钱，方法则是按照政府希望的方式强制安排养老金的投资，或是以其他方式达到对民众储蓄课税的效果。

或许最可怕的是高通胀，这是一种请神容易送神难的手段，而且它的利弊效果极难掌握。

然而，正如Reinhart及Rogoff研究结果所呈现的，这些都是在重大危机之后，大大小小国家多次使用过的手段。

许多国家在第一次世界大战时向美国积欠的债务，在1934年获得宽免，其中法国获减免的国债相当于国内生产总值(GDP)的近四分之一，意大利则相当于19%。别忘了，1933年时，美国也因为取消金本位制，让自己少了相当于16%GDP的债务，而美国GDP的规模远远更大。

当然，现在情况可能已经大不相同。

不过至少债务问题严重程度并无不同。

目前发达国家的债务已经逼近两个世纪以来高位。如果以相对于GDP的比例而言，发达国家政府债务目前几乎和1940年代一样高，当时那些国家是为了支应世界大战经费而大量举债。此外，虽然发达国家政府和民间的总债务已经有所减少，但目前仍然比2000年的水准高出一倍以上。

虽然有些人或许能够因为成长速度够快，而不被自身的问题赶上，但是现在或许应该设法解决有些人就是摆脱不掉问题的真切威胁了。(完)

(译文审校 白云/隋芬)

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