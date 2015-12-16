美国债市10月外资卖出552亿美元美国公债 创1978年以来最大

路透纽约12月15日 - 美国财政部周二公布的数据显示，10月外资卖出创纪录的美国中长期公债，因市场人士对美国联邦储备委员会(美联储/FED)本月料将升息做出反应。

外资10月卖出美国公债552亿美元，为财政部1978年1月开始记录美债交易情况以来最多；9月则为买进174亿美元。

民间海外投资者卖出美国公债367亿美元；国外官方机构则卖出171亿美元。

美联储10月一如预期维持利率不变，但为12月升息敞开大门。美联储曾表示，下次会议升息与否，将取决于就业和通胀形势。

美联储的这番声明引发美债卖盘，中长期美债收益率双双走升。例如，对升息最敏感的两年券，10月结束时收益率报0.7360%，该月月初时则报约0.5770%。

外界普遍预计美联储周三将启动九年来的首次加息。

外资抛售美国公债导致10月流出美国资产的长期资金总规模达到166亿美元，9月为流入336亿美元。但包括短期国库券在内，海外投资者10月买入689亿美元，9月修正后为卖出1,727亿美元。

数据还显示，中国10月持有的美国公债规模降至1.254万亿美元，为今年2月以来最低。9月时中国持有1.258万亿美元美国公债。但中国持有美国公债规模仍为全球最大。

日本作为美国公债第二大持有国，10月其持有量降至1.149万亿美元，前月为1.177万亿。日本持有美国公债规模连续第三个月下降。

整体来说，外国央行持有美国公债规模10月降至6.046万亿美元，9月为6.103万亿。

与此同时，美国股市10月资金流出172亿美元，9月流出277亿美元。在过去六个月中，外资有五个月抛售美国股票。(完)