外资5月连续第二个月抛售美国公债 卖出182.9亿美元--数据

路透纽约7月18日 - 美国财政部周一发布的数据显示，外资5月连续第二个月抛售美国中长期公债，因投资者认为美国联邦储备理事会(美联储)今年加息会不止一次。

5月份，美国通胀数据上升，美联储发布了呈鹰派的政策会议记录。会议记录暗示，如果经济数据显示第二季美国经济走强，且通胀和就业上升，那么美联储可能在接下来的数月加息。

但这种预期已然降温，因全球经济前景不确定，英国公投决定退欧，加上一连串的地缘政治事件，差不多确保美联储会在一段时间内维持利率不变。

美国周一公布的数据显示，外资5月抛售182.9亿美元美国公债。4月抛售746亿美元，为美国财政部1978年1月开始记录公债交易以来最高。

包括央行在内的外国官方机构卖出234.2亿美元美国公债；民间海外投资者买入81.3亿美元美国公债。

美国10年期公债收益率(殖利率)5月初报1.8650%，当月末触及1.8900%的高点。

中国仍是美国公债的最大海外持有者，5月持仓量从4月的1.2428万亿(兆)美元增至1.2440万亿。

日本5月的美国公债持仓从4月的1.143万亿美元降至1.133万亿美元。日本是美国公债第二大海外持有者。

数据还显示，外国投资者5月买入411亿美元长期美国资产，4月卖出674亿美元。然而包括短期证券在内的话，外国投资者5月卖出110亿美元美国资产。(完)