分析：美国公债今年将延续弱势格局 但暴跌可能性不大

* 分析师认为美国公债收益率在2013年跳涨后今年料只温和上升

* 10年期美国公债收益率今年料在3.50%触顶

* 公债可能连续第两年出现下挫

* 债券基金全年资金流入为2000年以来最低--理柏

路透纽约1月3日 -大举押注美国公债的投资者在2013年遭受重创，而随着美国联邦储备理事会(美联储)逐步减少其购债规模，他们又将面临连续第二年亏损的风险，这是40年来未有过的事。

不过，美国大型债券基金的投资组合经理人稍稍乐观一些。他们表示，债券市场调整最激烈的时期已经结束，只不过因为美联储削减其大规模刺激计划，债券收益率在2014年应该还会再涨一点。

长期以来，一些分析师预计，公债收益率在稳步下跌了将近30年之后，将会持续上涨。但基金经理人普遍认为，指标10年期美国公债收益率今年应该会从目前的3%升至3.5%左右触顶，其余时间保持窄幅区间波动。区区50个基点的涨幅与2013年125基点的升幅相比，显得有些失色。

“预计债市不会再次出现剧烈抛售。我认为，尽管美联储缩减刺激规模，2014年的政策宽松程度依然很高，”U.S. Bank Wealth Management固定收益研究主管Jennifer Vail说。

如果债券收益率再度大幅飙升，那么包括太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯在内的债券投资者就要倒大霉了。葛罗斯运作的全球最大债券基金--Pimco Total Return Fund(PTTRX.O)去年的回报率将近负2%，为1999年以来首次年度亏损。

但如果收益率只是温和有序地上升，则葛罗斯等看多美债的投资者将有充裕的时间来调整投资组合以减少亏损并设法转战其它债券市场。

2013年流入美债市场的资金为2000年以来最少。随着公债收益率在未来几个月走升，退休基金、保险公司、大学捐赠金和外资可能会认为美债的吸引力提升，但散户投资者或许仍将躲避债券基金，特别是在股市前景一片大好的情况下。

“收益率水平的波动会让散户十分紧张，”美国保德信金融集团的市场分析师Quincy Krosby指出。该公司管理着1万亿(兆)美元的资产。

美国10年期公债收益率周五报2.99%，约为两年半高点，较上年同期水平高出近一倍。收益率的升势在5月加速，之前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克在国会暗示，美联储可能考虑在年底前缩减量化宽松规模。

近期数据支持了美国经济缓慢增长的观点，这可能令美联储继续逐步缩减刺激，同时对升息保持谨慎。

“市场在针对经济增长略微加快和美联储减少购债作出调整。债券投资年度回报可能再次为负，”美国顶级共同基金公司--美国先锋集团的投资组合经理Gemma Wright-Casparius表示。

10年期公债收益率目前守在3%以上，投资者等待12月非农就业报告出炉，以确定经济是否足够强劲，让美联储得以加速缩减刺激举措，并可能在2015年底前升息。

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，如果今年经济表现比预期更加强健，他预计美联储可能在2014年底加息。

随着绩优股冲至纪录高位区域，投资者从6月起逐渐离开债券基金。不过据汤森路透旗下理柏的数据，债券基金在2013年全年仍获得290亿美元的资金净流入，尽管是2000年以来最低的资金流入规模。

美联储在上个月发布最新的季度预估报告，预期2014年美国国内生产总值(GDP)增长率介于2.8%-3.2%，略高于华尔街的估值。

“有相当程度的经济乐观信心反映在收益率了。”全美第二大共同基金公司富达投资的投资组合经理Bill Irving表示。“我想10年券的收益率不会再升太多。得看到意外强劲的数据才有可能(让收益率大幅攀升)。”

但若是在美国能源产量激增，或房价和股价上涨激励消费者支出等因素的推动下，经济增长率升至3.5%-4.0%，就有可能威胁到“收益率仅温和上升”的观点。因那恐施压美联储加快削减购债规模的步伐，并致使外界担心联储将把开始上调短期利率的时间表，由当前预期的2015年底提早。那均可能迫使债券收益率明显高于3.5%。

自联储展开美国公债和抵押支持证券(MBS)购买计划，其资产负债表从2012年底以来已扩大逾1万亿美元，达到近4万亿美元。

美联储政策制定者12月18日表示，联储1月将购买750亿美元债券，较之前的购债规模缩减100亿美元。

图表链结：

美联储削减购债规模(link.reuters.com/myp55v)

美联储何时收紧政策？(link.reuters.com/sup55v)

美国债券基金资金流动(link.reuters.com/vup75v)

美国公债收益率(link.reuters.com/gar98t)

美国公债利差(link.reuters.com/kar98t)

**债市空头来袭？**

美国公债很少出现年度表现惨淡的情况。根据巴克莱，自1973年以来，美国公债市场即便包括低迷的2013年，也仅有四年的报酬是负数，且未曾连续两年下挫。

据巴克莱编纂的指数，美国公债2013年下挫2.75%；而整体美国债券市场跌2.02%，创1994年以来最大年跌幅。

去年夏天指标美国公债收益率创四年来最大年升幅，搅乱了房屋市场的复苏，但如今证明对经济只造成暂时影响。

美国经济在秋季创近两年来最快增速，美股也收获逾15年来最大年涨幅。(完)

(编译 郑茵/徐文焰/张若琪 审校 张荻/石冠兰)

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