若美债收益率急升 投资人将损失逾1万亿美元--BIS

路透伦敦6月23日 - 国际清算银行(BIS)周日指出，如果债券收益率(殖利率)跳涨，光是持有美国公债的投资人就将损失超过1万亿(兆)美元，显示出各国政府必须整顿财政的迫切性。

BIS痛斥企业界、家庭、及公共部门没有善用超宽松货币政策所争取到的时间，BIS指出，实施超宽松货币政策的结果是形成新的金融问题，并未鼓励、反而是推迟了必要的经济调整。

BIS是预见2008年全球金融危机症兆的少数机构之一。

自金融危机之后，公债收益率大幅下跌，因投资人寻求传统的资金避险工具、监管机构亦要求银行业者增加持债、各国央行亦买进债券，作为向经济挹注资金的管道。

BIS年度报告指出，若债券收益率全面上升3个百分点，不含美国联邦储备委员会(FED/美联储)的美国公债投资人将遭受1兆美元以上的损失，相当于美国国内生产总值(GDP)的8%。

对多数发达经济体而言，政府公债价值可能减损规模相对于GDP的比例，达到纪录高位，在法国、意大利、日本、及英国等国，这个比例从15%到35%不等。

“由于外国银行及本国银行都将蒙受损失，如果没有十分小心处理，调升利率将对金融体系稳定性构成风险，”BIS指出。

“在这方面，央行在任何紧缩动作之前提供明确沟通将极为重要。”

BIS很清楚债券收益率不太可能一夜之间上升3个百分点。但BIS指出，急剧走势有可能迅速发生：1994年时，许多发达经济体的债券收益率在一年时间内上涨约2个百分点。

**起而行**

BIS避开有关撙节措施适得其反的争论，认为各国必须加倍努力使本国债务获得控制，因为光靠经济成长是无法做到的。

“债务过高是金融危机之后迈向成长的主要障碍之一。年复一年增加举债，不是解决方法，”报告称。

当考虑到人口老化相关支出的预估成长，富裕国家所需要进行的财政调整规模尤其巨大。BIS报告指出，由于这些调整极为巨大，许多政府可能会选择减少养老年金之类的福利。

自2007年以来，不但多数国家的家庭、企业及政府债务相对GDP的比例上升，多数富裕国家的偿债比率目前亦高于1995-2007年平均水准--尽管拥有低利率的环境。瑞典是偿债比率最高的国家。

而许多政府在就业及产品市场的改革也止步不前，尽管有强烈证据显示，降低企业裁员成本及减少零售业等领域的竞争障碍，将为经济成长提供一大助力。

BIS指出，期望货币政策能解决问题，只会注定失败。

BIS首席经济学家Stephen Cecchetti表示，各国央行如果再做更多努力，只会让央行已经造成的风险更加恶化。

“现在需要有所行动的是其他部门，加速艰钜但重要的改革，以及补强工作以释放出生产力及就业成长。继续空等不会使事情变得比较轻松，特别是在社会大众的支持及耐心渐失之际，”他在电话会议上表示。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 白云)

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