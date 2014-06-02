美国公债价格或将续涨 然走势反转或在转瞬之间

路透纽约5月30日 - 美国公债价格的涨势让许多人吃惊，10年期收益率(殖利率)跌至11个月低点。下周，就业数据和欧洲央行会议将决定公债价格是否继续攀升。

债市上扬是多种因素共同作用的结果--欧债收益率下滑、养老基金的额外需求、投资者对长期经济需求的忧心，以及包括空头回补在内的技术面因素。

周四指标10年期公债 US10YT=RR 价格跳涨，收益率降至2.422%的去年6月以来低点，尽管美国联邦储备委员会(美联储)削减购债刺激规模。

投资者不相信美联储削减刺激是因为经济成长即将大幅加速，他们反而更担心经济指标疲弱和通胀乏力；然而若就业数据显示就业强劲成长，或数据显示物价上涨，这样的观点可能会有所改变。

既然就业数据好坏如何，以及欧洲央行将会采取多大力度的行动，都还远未明确，因此债市可能继续保持警惕。

纽约东方汇理银行利率策略全球主管David Keeble说，若就业报告十分理想，可能“提醒我们，还是要回到经济成长正在升温这一现实当中来。”

根据路透调查，美国5月新增非农就业岗位料为21.5万个。4月增加28.8万个，为2012年1月以来最大增幅。

虽然就业市场继续改善，却仍不足以大幅推高薪资，薪资水平是引燃通胀忧虑最有说服力的理由。

“问题的关键是要让薪资提高，通胀预期开始升温，”纽泽西州保德信市场策略师Quincy Krosby说。

市场预期欧洲央行下周四将采取更加积极的行动，推进欧元区经济成长。这一预期也帮助欧美债市收益率跌至一年来低位。意大利和西班牙指标公债收益率大幅下滑，相比之下美国市场的利率水平显得颇有吸引力。

收益率下跌部分缘于投资者的空头回补。一些债券基金经理人之前押注五年期收益率下跌而10年期收益率上升，今年以来这种策略为许多对冲基金所青睐，现在却让他们苦不堪言。

“今年迄今，这些投资策略的绩效欠佳，因为收益率曲线趋平，债券收益率水平也下滑，”富国银行分析师在一份报告中写道。

鉴于最近的市场情况，债券价格上涨可能远未结束。

但如果市场方向发生转变而收益率走高，可能是以一种迅雷不及掩耳的方式到来。

“现在就好像与债券市场玩一场俄罗斯轮盘赌，”Keeble说。“你知道‘砰’地一声一定会到来，只是不知道何时到来。”(完)

(编译 郑茵 审校 张明钧)

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