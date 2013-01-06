美国12月就业数据预示今年经济增长平淡无奇

资料图片：2012年12月5日，美国商会和华盛顿国家棒球俱乐部举行退伍军人及家属就业招聘会，求职者在会场外等候。 REUTERS/Gary Cameron

* 美国12月非农就业岗位增加15.5万个

* 今年经济增长率料仅为2%

* 12月失业率持稳于7.8%

* 平均时薪增加0.3%

路透华盛顿1月4日 - 美国12月非农就业岗位保持平稳增幅,未达到拉低失业率所需的水平,预示美国2013年的经济增长将平淡无光.

周五出炉的其他数据则显示美国经济更加健康.该国12月服务业活动扩张幅度为10个月以来最大.

美国劳工部公布,12月非农就业岗位增加15.5万个,略超过分析师预期,但稍低于11月经修正后的增幅16.1万.

失业率持稳于7.8%.

虽然美国政界有关预算问题的僵局带来不确定性,但企业仍持续招聘.尽管如此,该报告还是强化了今年经济料仅增长2%的预期.

如此低的增长率不太可能迅速拉低失业率,而且也不大可能促使美国联邦储备委员会(美联储,FED)在近期内重新考虑刺激计划,虽然部分联储官员对债券购买计划越来越感到不安.

"美国经济正在艰难跋涉."Navigate Advisors的董事总经理Tom diGaloma表示.

劳工部将11月失业率修正为7.8%,较初值高0.1个百分点.

浏览非农就业岗位相关图表,请点选:

(link.reuters.com/ram54t)

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(Jobless rate: link.reuters.com/wam54t)

浏览PMI服务业指数相关图表,请点选:

(link.reuters.com/syx44t)

多数分析师预期,美国经济今年将受到增税以及家庭与企业支出疲弱的打压.美国的家庭和企业仍在试图削减2007-2009年经济衰退前借入的债务.

不过周五的数据对就业市场复苏的一些趋势发出了讯号.

从制造业到医疗保健行业的经济各个部门就业岗位普遍增长.政府部门在10月和11月的工作岗位增幅也比初值多出了共计1.4万个.

12月平均时薪增长0.3%,略多于分析师此前预期;每周平均工时也略微延长.

"这表明经济正在勉力前行."RBC资本市场的分析师Tom Porcelli指出.

另外,供应管理协会(ISM)公布,12月服务业指数为56.1,为2月以来最高.还有一份报告称,11月工厂订单与前月持平.

"决策者感到不安"

美国股市略微上涨,公债价格下滑.ISM报告显示行业活动较分析师的预期强劲得多,令投资者不禁猜测,不断走强的经济可能促使美联储降低购债规模.

然而许多分析师指出,企业聘雇力度仍太弱,并不足以令美联储考虑撤销刺激举措.联储已经表示,在放松购债之前,希望看到就业市场出现实质性改善.

"没有任何数据说明,美联储会认为出现'实质性'改善的迹象."法国巴黎银行分析师Julia Coronado表示.

不过Vining Sparks分析师Craig Dismuke的看法正好相反.他认为,目前的就业增长步伐可能进一步施压美联储,使其考虑在年中过后停止购买债券.

尽管有迹象表明聘雇活动升温,但将在3月前后实施的政府减支举措给经济蒙上阴影.

如果美国国会不能在几个月之内同意提高政府借款上限,该国就将面临违约风险,从而威胁到经济复苏.美国白宫经济顾问委员会主席克鲁格(Alan Krueger)对MSNBC表示,国会如果能立即提高负债上限,经济表现将更好.(完)

(编译 徐文焰; 审校 郑茵)

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