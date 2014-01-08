美12月就业数据为经济复苏再添佐证

资料图片：2013年7月，美国费城召开的一场招聘会上，招聘方正在与求职者交谈。 REUTERS/Mark Makela

路透纽约1月8日 - 美国民间就业服务机构ADP EmployerServices周三发布的报告显示，12月民间部门就业人数增幅创13个月最大，让人预期本周稍晚公布的政府非农就业报告将证实，去年底美国经济动能升温。

ADP数据显示，上月美国民间就业人数增加23.8万，高于路透调查预估的增加20万人，11月上修为增加22.9万人。12月增幅为2012年11月以来最大，三个月企业聘雇均值为每月近22.5万人，为21个月最快。

“现在我们看到的经济复苏，将开始比较接近过去经济复苏的典型情况，”Moody's Analytics首席分析师MarkZandi表示。“似乎就业市场已经加速好转。”该机构与ADP共同完成这份就业报告。

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对于美联储决策者来说，该数据还可能是对经济正面动能的肯定。美联储上个月对近期经济活动改善势头充满信心，并决定缩减购债计划。

该报告公布后美股略微下滑，欧元兑美元跌至一个月低点。美元兑日圆扩大涨幅。

美国公债价格延续跌势，指标10年期公债价格下跌15/32，收益率报2.993%，较周二尾盘上升逾5个基点。

周五美国将公布非农就业报告，这份报告更全面，涵盖公共和民间部门的就业状况。分析师预计，12月非农就业岗位增加19.6万个，民间就业岗位增加19.5万，两项指标都较11月略微下降。

Zandi表示，根据ADP报告，估计12月就业岗位增加23万个。

ADP报告中，11月民间就业岗位增幅由最初的21.5万上修至22.9万人。

此外，美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，1月3日止当周经季节调整后的抵押贷款申请指数上升2.6%，从2013年底触及的13年低点反弹。

近期数据表明经济形势在加速。周二商务部表示，美国11月贸易逆差创四年来最小规模，因出口触及纪录高位，同时油价疲弱拉低了进口成本。

零售行业追踪机构ShopperTrak周三表示，11-12月假期购物季零售销售增长了2.7%，受助于促销和打折。J.C.Penney(JCP.N)称其假期表现令人满意，并确认其第四季财测。

自从美联储12月宣布将开始缩减大规模刺激计划以来，投资者一直都对经济改善迹象尤为敏感。标准普尔500指数.SPX在2013年大涨近30%，主要就得益于大规模的刺激措施。

从美联储称在特定经济指标达到目标就将开始缩减刺激之后，一些交易商曾把数据的强劲视为负面因素，因为这会令美联储加速结束宽松计划。(完)

(编译 李爽/侯向明；审校 徐文焰)

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