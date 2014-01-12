美国12月就业岗位增幅触及三年低点

* 美国12月就业岗位增加7.4万个，增幅为三年来最低

* 失业率从7.0%降至6.7%

* 平均时薪增长0.02美元，每周平均工时下降

* 该就业报告与其他乐观的经济数据趋势背道而驰

* 华尔街将关注美联储是否进一步削减购债规模

路透华盛顿1月10日 -美国雇主12月增聘的员工数量为近三年最低，但这可能仅是短暂现象，因有迹象显示这可能是受异常寒冷天气的影响。

美国劳工部周五公布的意外疲弱就业增长数据可能令美国联邦储备委员会(美联储/FED)感到有点为难；上月美联储刚刚宣布计划缩减货币刺激措施。

12月非农就业岗位仅增加7.4万个，为2011年1月以来最小增幅，而且远低于多数分析师此前预计的增加20万左右的数量。

尽管失业率下降0.3个百分点至6.7%，创下2008年10月以来最低水准，但这主要反映的是有人离开劳动力群体，不再求职。

摩根大通驻纽约分析师MichaelFeroli称这份报告“好坏不一”，但他表示：“我们猜想就业增长的潜在趋势没有实质性改变。”

美国股市几无变动，但美国公债收益率创下10月以来最大跌幅。美元指数下跌，因交易商预计经济疲弱将进一步推迟美联储最终升息的时间。

该报告与其他显示就业市场乐观的数据背道而驰。

美国政府对雇主的调查显示，11月的新增非农就业岗位上修了3.8万个，缓和了上述不利情况。2013年整体来说，美国新增了220万个就业岗位。

12月建筑业就业岗位于5月以来首次下降，而休闲娱乐和酒店餐饮业就业人数仅微幅增加，暗示美国一些地区极端寒冷的天气影响了企业招聘活动。

另外运输业就业岗位出现五个月来首次下降，所有员工的一周平均工时减少0.1小时，至34.4小时。

对家庭的调查显示，27.3万人因恶劣天气在家待业，为1977年以来最高，而且远高于历年12月平均10万人的水平。

分析师称，寒冷的天气可能使12月就业增长最多减少了10万人。

“12月非农就业报告虽令人失望，但它并不标志着新的下滑趋势的开始，”裕信研究(UniCreditResearch)驻纽约首席美国分析师HarmBandholz称，“我们依然预计今年的非农就业岗位增幅将升向20万至22.5万个。”

12月就业参与率下降0.2百分点，至62.8%，跌向10月触及的逾35年低点。

失业率下降约有三分之二是受就业参与率下降的影响，后者可能部分反映了年底员工退休的因素，不过对家庭调查中的一项就业指标有所上升。

浏览美国非农就业数据图表，请点选(link.reuters.com/ram54t)

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**美联储料不会改弦易辙**

此前从消费者支出到贸易，再到工业生产等一系列数据，均显示美国经济在2013年强势收官，并有望在2014年进一步增长，但12月非农就业报告则给出警告性的提示。

周五美国公布的其他数据显示，11月批发库存增幅高于预期。，令一些分析师上调了对第四季经济增长率的预估。

2014年美国国内生产总值(GDP)增长率料超过3%，较2013年预计增长的1.7%大幅增加。

美联储12月宣布将把每月购债规模从850亿美元下调至750亿美元，显示人们对经济前景信心增强。

尽管非农就业数据逊于预期，但多数分析师仍坚持认为，美联储将在1月28-29日会议上宣布进一步削减购债，规模预计与前次相仿。

该非农就业报告公布后，路透调查的61位分析师中，有57位预计美联储将在今年每次会议上削减100亿美元的购债规模。

“我认为美联储不会改弦易辙，”John Hancock Financial Services驻波士顿首席分析师BillCheney称，“广义上来说，这一趋势看上去非常不错。”

确实，圣路易斯联储总裁布拉德和里奇蒙联储总裁拉克尔的看法也是这样。“我不想对一个月的数据说什么，”布拉德称，“目前我们有可能按计划继续在接下来的会议上减少(购买资产)。”

**不能全归因于天气**

民间部门为12月就业增长贡献了全部增幅，政府部门就业岗位在11月增加1.5万个以后，12月减少1.3万个。

制造业就业岗位增加9,000个，尽管这是连续第五个月增加，但较11月3.1万个的增幅还是明显放缓了。建筑业就业岗位下降1.6万个，结束了连续六个月的增加势头。

公用事业部门就业岗位降幅为一年来最高。

不是所有就业岗位的减少都可归咎于恶劣天气。资讯业职位减少1.2万个，医疗保健业就业岗位也减少了，但仅为1990年以来第二次下降。

零售业就业在11月放缓后，12月加速增长，专业和企业服务业就业亦出现增长。

12月平均时薪增加0.02美元。过去12个月中，平均时薪仅增长1.8%，微弱的薪资增长是美国经济持续复苏的特征。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。