美国12月民间就业人数增加 为就业市场改善增添希望

* 12月民间就业人数增加21.5万

* 上周初请失业金人数上升1万

* 初请失业金人数四周均值稳定在36万

* 数据显示出整体经济的动能

路透华盛顿1月3日 - 美国民间部门的雇主12月未受政府预算危机临近的影响,并增加招聘,进一步显示出2012年底经济复苏的力道.

虽然周四公布的其他数据显示美国初请失业金人数上升,但四周均值仍与就业持续增长的大趋势一致.

R.J. O'Brien & Associates总裁John Brady称,"整体经济仍有动能,就业数据确认了这一点.市场期望我们的政治领导人不要把事情弄糟."

虽然美国国会本周批准了旨在避免所谓的财政悬崖的协议,但预算问题还远未解决.

民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示,12月民间就业岗位增加21.5万个,11月上修为增加14.8万.该报告系与Moody's Analytics联合完成.

这种就业增长还是在企业担心美国经济可能跌落财政悬崖的情况下发生的.

不过,由于年底会计操作问题,ADP数据通常会高估12月的就业增幅.

"虽然ADP就业报告展现基调好转令人鼓舞,但我们会小心避免过度解读,特别是在该报告通常会夸大12月就业市场表现的情况下,"道明证券(TD Securities)高级分析师Millan Mulraine说.

尽管如此,该报告为美国经济力道又添佐证.消费者支出及制造业等其他数据已经表明,经济形势远好于最初预期.

政府周五将公布12月就业报告,根据路透调查,料将显示新增15万个工作岗位,11月时为增加14.6万个.

参阅ADP与政府就业报告对比图,请点击(link.reuters.com/fex44t)

参阅初请失业金数据图,请点击(link.reuters.com/xew34t)

参阅企业计划裁员数据图,请点击(link.reuters.com/tef54t)

**就业岗位稳定增加**

劳工部另一份报告显示,上周经季节调整初请失业金人数增加1万人至37.2万人.然包括加州和维吉尼亚州在内的九个州,因圣诞节和新年假期之故,其请领数据为估算值.

初请失业金人数四周移动均值几无变动,为36万人,显示劳动力市场情况持续以稳定步伐改善.

"因为季节调整的问题,该数据在假日季不尽然是可靠的劳动市场指标,但是看到数据仍有相对偏低的趋势,仍令人鼓舞."摩根大通驻纽约分析师Daniel Silver表示.

去年前11个月平均每个月新增15.1万个工作岗位,不足以大幅降低失业情况.11月失业率减少0.2个百分点至7.7%,预计12月维持同样的水准.

对就业市场的忧虑促使美联储大举放松货币政策,但对宽松举措的认同正在消退.

周四公布的美联储12月11-12日会议记录显示,部分委员认为,出于对金融稳定的考虑,在距今年年底还有很长时间的时候就放缓或停止购买资产是审慎做法.

美国股市收低,受美联储宽松政策将略有收紧的前景拖累.美国政府公债下跌,30年期公债收益率(殖利率)触及5月以来最高.美元指数上扬.

就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas周四发布的报告显示,美国企业12月计划裁员数四个月来首次减少,2012年裁员总数为1997年以来最低.(完)

(编译 张荻/王兴亚/戴素萍; 审校 张涛/程琳)

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