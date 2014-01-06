美国12月服务业扩张速度减缓 但11月工厂订单增加

一带一路与亚投行风头正盛 或将对亚开行构成挑战
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* 12月ISM服务业活动指数降至2013年6月以来最低
* 11月工厂订单增加1.8%，符合预期
路透纽约1月6日 - 美国服务业活动两项指标均显示12月增长放缓，表明经济继续以低速扩张；同时11月工厂订单增加。
据供应管理协会(ISM)数据，美国服务业成长速度在12月连续第二个月减缓，企业活动扩张速度下降，新订单也萎缩。
12月ISM服务业指数由11月的53.9降至53，为2013年6月以来最低，也不及预期的54.5。
另外一项数据显示，12月Markit服务业采购经理人指数(PMI)终值为55.7，低于初值的56，11月为55.9。
“我们认为，经济仍在复苏，数据偶尔疲弱很正常，”Lenox Wealth Advisors首席投资总监DavidCarter表示。“ISM数据略显疲弱，但目前的趋势仍显示复苏态势持续。”
这两项调查数据中，指数超过50均显示扩张。12月ISM服务业指数已经连续第48个月显示成长。此外，ISM就业指数也从11月的52.5升至55.8。
商务部公布另一项报告显示，11月工厂新订单反弹，增加1.8%，符合预期。
商务部还指出，耐久财订单修正为增长3.4%，前值为增长3.5%。扣除运输的耐久财订单增长1.2%，与前值一致。(完)
(编译 李爽 审校 郑茵)
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