美国陆军迫于预算压力公布四万人裁军计划

路透华盛顿7月9日（记者 David Alexander） - 美国陆军周四公布了一个期待已久的计划，削减军队体系中近六万名士兵和文职人员，因削减预算引发的裁员将涉及美国海内外几乎所有陆军基地。

美国陆军称，到2017财年结束前，将削减4万名士兵和1.7万名文职人员，这意味着佐治亚州、德克萨斯州和阿拉斯加州的驻军将减少数千人，而夏威夷和华盛顿的驻军各自也将有超过1,000人失业。

记者们获得的文件只显示了约一半裁军的详情，涉及美国境内26个军事基地，不清楚其余的裁军发生在哪里。

美国陆军现役士兵数量将从约49万人降至约45万人，这是二战以来最小的陆军规模。美国陆军称，在2011年的9·11袭击前约有49万军人，2012年数量升至约57万，随后开始下降。

“此次裁军将影响国内外几乎每个陆军基地，”陆军军队管理总监乔治（Randy George）准将说道。“这是令人难以置信的艰难抉择。”

乔治表示，除非国会采取行动终止目前法律规定的支出限制，美国陆军在2020年以前将被迫再裁军3万人。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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