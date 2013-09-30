美债违约与否 亚洲债权人选择余地均有限

2011年9月20日资料图片，在首尔一家银行拍摄的美元照片。 REUTERS/Lee Jae-Won

路透首尔/北京9月30日 - 除非美国国会未来几周结束政治角力并提高举债上限，否则美国将濒临史无前例的违约局面。但美国在亚洲的主要债权人，或许是它最不用担忧的。

这些债权人--中国、日本以及其他亚洲政府，在其相当于美国国内生产总值(GDP)三分之一的5兆(万亿)美元外汇储备中，持有大量美国公债。

尽管美债价格急剧震荡，风险很大，但这些国家也只是微调投资组合。

主权储备管理者和顾问称，这种想法中有一些传统因素。

亚洲政府认为美债违约是难以想像的，并觉得美国货币政策的最终紧缩对其外储管理才是更大的问题。即使美国真的违约，美债市场仍是全球最安全且流动性最高的市场。重要的是，主权投资者的视角比多数民间投资者要长远得多。

“我们在关注像是缩减购债、债务上限及政府关门等潜在的市场风险，但这未必意味着我们认为当前情势已经危急，”一日本政府官员本周对路透表示。因未获授权对媒体公开表示意见，其要求匿名。

储备管理者也面临无奈的选择。他们宁可继续投资美债，而不愿因为为替换其他资产而造成全球市场动荡。

国际货币基金组织(IMF)估算，在亚洲央行的5兆美元外储资产中，有超过60%是以美元计价、并投资于美国债券和股市。

这当中约有2兆美元是在2008年11月之后累积的，当时美联储启动其五年超宽松货币政策，当中包括向全球市场挹注便宜现金，这将美债收益率(殖利率)推至纪录低位。

欲浏览美国赤字与借款图表，请点选(link.reuters.com/car43v)

而现在，美联储政策的即将转向推高收益率并打压债券价格，投资者面临债券投资组合价值的缩水。

美国债务违约将重创债市，但多数投资者认为美国议员不太可能允许违约的发生。2011年出现过类似的政治对峙，美国距违约仅数日之遥，导致评级机构标普甚至摘除了美国的最高信用评级。

但华府两党的资深政客非常担心一些议员在公开谈论管理违约。若不授权上调举债上限，下个月就会触发违约。

共和党同意上调16.7兆美元债务限额的条件是大规模减支，而这可能正中被奥巴马及其民主党视作神圣不可侵犯的方案的核心。

讽刺的是，围绕美联储缩减刺激举措及美国调高债务上限的不确定性，使得上周投资者纷纷涌入美债的避风港，而未其可避险程度提出质疑。

不过，随着美联储即将减少刺激举措，甚至是最终收紧货币政策，亚洲储备管理者开始做美债价值长期内将会下滑的准备。

韩国央行外汇储备主管秋兴植(Choo Heung-sik)称，过去30年来，由于国际利率逐步下滑，通过外汇储备获利是很容易的。

“但未来债券投资的回报将大大降低，”他称。“如何应对这一投资环境的结构性变化，是所有央行都在冥思苦想的事情。”

美国债券收益率自5月以来升逾100个基点，当时美联储首次表示即将缩减每月850亿美元的资产购买规模。

**无风险**

“在管理外汇储备上，我们更重视安全和流动性，”前述日本官员表示。

“从这个角度看，毫无疑问，我们视美国公债为主要的投资品项，既有庞大的市场规模，信誉又好。”

然而，投资人大体上更为关注美联储政策策略，而不是举债上限的辩论。市场上许多人士忙将资金转至波动性较低的短期券种。

管理外储的一些亚洲央行也采取同样操作，但资金移动规模小得多，部分是因他们要顾念当调度庞大资金时，对市场可能造成的影响。

美国财政部数据显示中国持有的美国公债规模温和降低，从5月底1.297万亿(兆)美元的峰值至7月底降到1.277万亿美元。

但其持有债券的结构出现变化。截至3月的三个月间，在中国购买的660亿美元长期美元债券和股票中，美国公债占81%。但第二季降到56%。中国7月出脱64亿美元的美国公债，买进200亿美元美国政府机构债。

中国国际经济交流中心(CCIEE)一位经济学家称，中国持仓配置的变化，或反映全球经济在改善的迹象。中国外汇储备规模达3.5万亿美元，全球排名第一。

“中国或许正买进更多风险资产，”这位不愿具名的经济学家说。“复苏脚步不稳的时候，中国倾向持有较多低风险资产，如美国公债。”

日本今年上半年对于美元资产站在净卖方，但7月则买超159亿美元。

以亚洲整体来看，今年尚未站在净卖方，但7月235亿美元的美元资产投资中仅9%为买进美国公债，高达77%进到收益较高的机构债。

“央行管理储备资产，因此无法视短期事件而经常改变投资行为。”韩国央行的秋兴植称。

韩国央行总计逾3,300亿美元的外汇储备排名全球第七。该央行本周在首尔举办了一场非公开会议，约100位来自36国的央行官员出席，多来自亚洲和东欧国家。

秋兴植称，这些官员讨论了变化中的投资环境，特别是应对债券收益率持续上升的问题。

他表示，美国债券再次出现降评或暂时无法偿债的风险，不会影响他们的想法。(完)

(编译 戴素萍/石冠兰/张若琪 审校 隋芬)

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