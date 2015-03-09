美国参议院共和党领袖麦康奈尔承诺 不会发生政府债务违约

路透华盛顿3月8日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周日表示，美国国会不会急于提高联邦政府举债上限，但将及时采取行动以避免政府债务违约。

“债务上限问题将在几个月时间内得到解决，”麦康奈尔在美国哥伦比亚广播公司(CBS)访谈节目“面对全国”(Face the Nation)中表示。

美国财政部长杰克卢周五要求国会“尽快”提高法定债务上限。

美国政府的借款授权料将于3月15日左右截止，但政府可采取应急举措继续支付账单。美国国会预算办公室估计，这种应急举措将在10月或11月的某个时候耗尽。

“我曾在(2014年)11月选举之后明确表示，我们肯定不会关闭政府或发生国家债务违约，”麦康奈尔表示。

话虽如此，美国国会刚刚就国土安全部(Homeland Security Department)拨款问题进行了激烈的交锋，一度导致国土安全部数小时内就要关停部分职能，因为共和党将该部的拨款问题与抵制奥巴马总统新移民政策的行动挂钩。

部分共和党议员预计，就债务上限的交锋将比国土安全部拨款问题更为困难。

共和党保守派茶党人士可能会将债务上限与奥巴马及民主党同僚反对的立法联系在一起。

在接受CBS专访时，麦康奈尔表示希望延长债务上限的期限“可能会包含其他一些我们能够达成一致的相关重要立法”。

他在专访中没有说明细节，专访后他的发言人也未进行解释。

自2011年共和党控制众议院以来，奥巴马和国会就债务上限问题争执不下，使美国多次面临债务违约的风险。(完)

(翻译 王颖/张荻； 审校 李爽)

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