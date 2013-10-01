调查：美国因预算争端发生违约可能性小于10%

* 分析师对于政争对经济的损害程度看法不一

* 对于美联储为何没有开始缩减刺激规模，分析师缺乏一致看法

路透伦敦9月30日 - 路透周五开始进行的调查显示，多数分析师认为，预算僵局导致美国政府债务发生违约的机率小于10%。

除非共和党与民主党在最后一刻达成协议，继续向联邦政府提供资金，否则部分政府机构将从周二开始关门。

但是，51名大型银行与研究机构的分析师中，40人认为周二政府关门、导致本月稍晚政府债务支付违约的可能性低于10%。

美国财政部长杰克卢说过，如果国会不提高债务上限，财政部将在10月17日之前耗尽用于偿债的资金。

其他分析师认为违约风险较大，但没有分析师认为风险高于50%。

“我们认为，美国发生违约的可能性为零，政府关门状态不会持久--实际上对经济活动影响不大，”Rockwell Global Capital的首席市场分析师Peter Cardillo表示。

其他受访者表示，政府关门将带来一些影响。

“政府短期关门，政治影响将大于经济影响。不过，政府每关闭一周，可能导致经济成长率减少0.25个百分点，”乔治亚州立大学荣誉教授Donald Ratajczak表示。

在回答国会僵局对于经济的损害程度问题时，52名受访者中有30人表示，对于缓慢的经济复苏没有构成严重阻碍。22人表示构成了严重阻碍。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)在9月会议上未决定削减购债规模。对于美联储是否是因为政府违约风险和政治僵局而做此决策，分析师看法分歧。(完)

(编译 张涛；审校 白云/郑茵)

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