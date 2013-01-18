美国若违约 市场能否应对？

记者 Karen Brettell 编译 程琳/李婷仪

路透纽约1月17日 - 美国债务上限问题在府会掀起战火,再次引发人们对美国或被迫推迟偿债的担忧.违约的坏名声足以破坏投资者信心,而金融市场体系可能因此陷入崩溃,并引发各种混乱,恐怕更令人忐忑.

分析师和投资者称,如果美国公债不能按时还本付息,无论这种情况有多么短暂,都会给短期融资市场造成大范围破坏.短期融资市场对金融机构、投资公司和很多企业的日常经营运作至关重要.

如果美国违约,将引发各种混乱,因为交易系统难以确认、转移和结算已到期却又没有偿付的债券.分析师称,届时利率将会飞涨,投资者或将抛售股票和大宗商品等高风险资产.

但这并不表示投资者一定会投入美债怀抱寻求避险.投资者或将对很多美国公债退避三舍,害怕碰上到期违约的债券.甚至长期债券也会遭弃,因为投资者害怕刚好赶上付息期而得不到利息.

如果美国违约,还可能引发更广泛的金融系统瘫痪,进而可能很快导致经济停顿,就像2008年9月金融危机高峰时期的状况那样.

首先,货币市场基金不得持有违约的担保品.2011年遇到债务上限问题时,这些基金曾减少放贷,一些分析师担心这次情况可能更加严重,恐怕会产生广泛的融资问题,并推动短期市场融资成本飙升,包括基于伦敦银行间拆放款利率(Libor)的回购协议或贷款市场等.

美国财政部在12月31日已经触及16.4万亿(兆)美元债务上限,最早到2月中旬就将无钱可用,所以需要通过立法批准上调举债上限.多年来调高举债上限都有如例行公事,但到2011年夏季,国会共和党与白宫在政府支出问题上产生争执进而陷入僵局.市场担心政治僵局对经济的影响,因此大受其扰动荡不安.

过去,美国政府债务违约的可能性在人们眼中微不足道,以至于市场很多部分在规划和相关文书作业中都没有做这方面考虑.例如,与公司债等其它债券不同,美国公债的文件中都没有列出发放票息及归还本金的宽限期.

许多银行和投资者可能都没有用来筛出本金或利息支付期将届、因而最可能违约的债券的筛选系统.

"在开发一套系统时,没有人会假设违约的美国公债会在市场上流通;这不是基本假设."纽约RBC Capital Markets美国利率策略主管Michael Cloherty称.

将在2月末和3月到期的美国公债违约风险最高,不过分析师称,还有数以百计的债券在2月末应支付利息.部分届时到期的短期债券收益率已经上涨,目前收益率已超过4月到期的类似债券,暗示着混乱已经开始.

**环环互扣与扩散效应**

潜在违约的连环效应显示其伤害将在金融体系各处缓慢扩散,特别是在许多企业赖以筹资的管道--规模达5万亿美元的回购市场.

市场参与者所组成的团体Treasury Market Practices Group (TMPG)从2011年的美国债务上限攻防战之后,便持续检视若美国爆发违约,在实务运作方面可能构成何种挑战.TMPG指出,其他重大事件例如恐怖攻击、交易或其他运作系统失误、天灾等,也均可能延误偿债.

TMPG在去年的会议纪录中指出一个潜在问题,那就是持有、移转及结算美债的纽约联邦储备银行Fedwire证券清算服务(Fedwire Securities Service),将必须每日以人工手动进行部份调整,否则将无法移转那些已经逾期的债券.TMPG说,其他系统可能也会遭遇类似问题.

美国公债被广泛用于支持回购(附买回)协议贷款市场、未公开交易的衍生品、还有许多在交易所交易的证券.在这种担保程序中,美债的所有权转移很常见.

但是如果移转机制被扰乱,市场将跟着失序.

2001年911事件后,交易纪录一夕毁损,导致市场人士难以在回购市场辨识出谁才是他们的交易对手,甚至很难搞清楚他们的美债净部位是多还是空.

911事件后的那一周,交易失败宗数暴增,也就是借款人未提供美债来结算贷款;起初交易失败宗数增加是肇因于作业上的问题,但之后交易失败宗数却居高不下,是因取得美债以结算贷款的成本和放任交易失败的代价一样高昂.

为了解决问题,美国财政部还举行了一场特别标债,增加10年期公债的供应,以帮助贷款结算.

美国曾经在1979年爆发过一次违约,当时外界归咎于国会议员,指责其一直将协商拖延到最后关头才把债务上限提高.

根据Terry Zivney和Richard Marcus在1989年Financial Review所刊载的学术报告,那次危机造成美国财政部后勤作业失误,导致政府无法及时赎回三笔国库券,利率因而上升,那些受到公债延迟还款影响的投资人因此对政府提告.

现在的市场已经更加复杂.所有权之争、利息支付与否、以及其他诸多与债券转移有关的议题,都有可能沦入法律诉讼之中.此外,美国债务水平明显升高,外资持有美国公债的比重也增加.而且现今经济情势更加脆弱,万一爆发债权人逃离美债的浪潮,将对美国经济前景更加不利.

"我们违约的那一刻,债市将完全崩盘,"Euro Pacific Capital执行长Peter Schiff说.

那将使得美国很难为其两年内到期的逾4.6万亿美元债务进行再融资,其中包括2013年到期的3万亿美国公债.(完)

(译文审校 张明钧)

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