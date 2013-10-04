面对美国债务违约风险 投资人有避险途径

2013年1月9日，在首尔拍摄的美元照片。 REUTERS/Lee Jae-Won

路透纽约10月3日 - 如果美国联邦预算及债务上限的两党恶斗，演变成美国被迫债务违约，那些只会依循固有模式的投资人很可能受创。

但基金经理人及分析师指出，如果投资人鼓勇进场，或许能够保护自己，甚至占得先机。

“接下来的两周有可能让许多人的投资组合损失惨重，”Morgan Creek资本管理执行长兼投资长Mark Yusko指出。

说到美国政府局部关闭，以及10月17日之前调升举债上限努力可能失败，Yusko等众多专业人士的少数共识之一，便是市场动荡料将加剧。

美国股市周四连续第二天下跌，美元全线走软。虽然目前为止下跌情况尚属有序，如果周末前没有任何达成政治协议的迹象，投资人预期市场不安情绪将升高。

基金经理人指出，利用这种情况的方式之一，是直接押注于市场将有更多剧烈震荡交易，而不是企图掌握股债市的涨跌。

全球最知名的恐慌情绪指标--芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX周四报约17，大约是两个月高位，但远低于2011年时的高位48，也就是最近一次国会威胁拒绝调高举债上限的时候。

“即便是合理的违约威胁都将推高波动率，甚至会达到30以上，”Yusko称。“你可以在很短时间内大赚特赚。”

Yusko表示，投资者可通过iPath标普500波动率指数VXX(VXX.P)或VelocityShares 2x VIXTVIX.K波动率指数产品来建立部位。

对于那些认为波动率再度接近2011年水位的投资者来说，现在买入期权看来非常便宜，而且可以成为对冲其他市场损失风险的好方法。

BTIG首席全球策略师丹-格林豪斯(Dan Greenhaus)表示，买入期权卖出标普500指数也是一样。

“今昔环境当然是不同的，但考虑到立法层面的相似性，我们觉得很奇怪为什么波动性还没有开始走高，”他说。

联博投资公司的投资总监皮伯斯(Doug Peebles)表示，“不要做空波动率。因为波动率势必上升。流动性将减少，对于僵局与经济成长将出现更多疑虑。捱过这段是痛苦的，但这是增加回报的肥沃土壤。”

许多美国长期散户投资者的市场曝险集中在退休金投资帐户(401k)，增加现金持仓会提供一些保护，尤其是对重仓投资典型股票和债券基金的老年储户而言。

**现金部位**

EisnerAmper Wealth Advisors董事总经理Dan Yu表示，其客户投资组合的现金部位达10-12%，高于7月时的2-3%。“我们现金部位偏高，但如果股市拉回5%，我可能会进场买入。”Yu称。

但2008年的信贷危机让投资人学到，当恐慌和不得不卖出的状况接踵而至时，即便现金也未必安全。

因为，若美国政府真的陷入技术违约境地，许多投资国库券等短期约当现金资产的货币市场基金，可能风险最大。

目前投资人一直规避10月中至10月底以及11月初到期的美国国库券，因美国若是违约，这些券种的风险最高。

这使得一个月期美国国库券收益率(殖利率)已高于天期较长的券种。一个月期国库券收益率周四升至0.13%的11月以来高位，远高于三个月期国库券的收益率0.02%。

多数投资人预期，在步向债务上限对决之前的这段时间，中长期美债将会持稳，甚至万一债务违约时，还可能上涨。2011年美国债信评等遭调降时，便是这种状况。

这有部分是因为没有什么其他市场的规模及流动性程度比得上美国公债市场。另外也有一部分是因为几乎没什么人预期美国违约情况会持续下去。

“错过一次付款或连续几次社会福利付款，当然都是极具杀伤力，但这仍然迥异于几年前阿根廷向世界宣布它要债务违约，”标准人寿投资全球策略主管Andrew Milligan指出。

“不过美国的情况在于，这会缓慢蚀弱美元地位。如果有段时间，甚至只有一天，当某人无法进行他想要的交易，这个经验记忆将会维持很长一段时间。这时候你就会开始看到许多人想要确定自己分散投资配置，”他称。

而从中受惠的可能是其他发达经济体公债，像是日本、德国、瑞士及英国。

法国兴业银行分析师建议客户，美国不太可能发生债务违约，但担心这种灾难有可能发生的市场忧虑情绪升温，本身就将成为一个需要防范对冲的风险。

法兴分析师Eamon Aghdasi建议投资人透过选择权买进波动率，或巴西雷亚尔、墨西哥披索的其他结构性产品。

Aghdasi在客户报告中表示，另一个避险途径是透过智利利率市场。

资产管理公司Loomis Sayles副董事长Dan Fuss指出，他要续抱手上的中长期美债。

但过去几天，他接到大量客户的电话和电邮，特别是美国以外的客户。

“大家非常担心美国以及美国的全球地位下降，”他说。(完)

(编译/审校 蔡美珍/石冠兰/张若琪/于春红)

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