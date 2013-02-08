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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 8日 星期五 14:11 BJT

美国防部曾支持向叙反叛力量提供武器援助

美国国防部官员周四在国会出席听证称，他们对国务院和中央情报局提出的向叙利亚反叛力量提供武器援助的建议方案予以了支持。美国总统奥巴马最终没有批准这项方案。奥巴马政府将对叙利亚反叛力量的支持局限在非致命性援助领域。图为叙利亚自由军士兵。路透
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