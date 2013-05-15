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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 15日 星期三 14:22 BJT

美国防部要求文职员工无薪休假 料将节支18亿美元

美国国防部周二告知其文职员工，自7月起大部分人将需要每周无薪休假一天。美国自动削减支出举措令国防预算遭受严重冲击，哈格尔表示，他已经努力首先从别的地方开始减支，以免文职员工遭受过大经济压力。这一政策将从7月8日延续到9月30日，受影响员工超过60万人，料将节省开支18亿美元。路透
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