黑客攻击与伊朗、朝鲜发展洲际弹道导弹的威胁同样严峻--美国防官员

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透华盛顿4月14日（记者 Andrea Shalal） - 美国导弹防御局（MDA）局长James Syring周四称，针对该局及其关键武器项目的持续黑客攻击与伊朗和朝鲜发展洲际弹道导弹的威胁同样严峻。
他对众议院军事委员会表示，MDA采取了“太多的”措施保卫其网络，但他仍担忧国防外包商的潜在弱点。
MDA研发并运行针对潜在弹道导弹攻击的多层防御体系。该体系包括位于阿拉斯加州和加利福尼亚州的地面拦截导弹，以及侦测攻击的高端雷达设备。
Syring指出，MDA对其保密和非保密的网络进行持续监控，黑客攻击则越发针对民间外包商和MDA网络上的非保密控制技术信息。
“我们必须做的是提高这些信息的保护级别，我认为这是（导弹防御体系）非常近期、非常真实的需求，”Syring说道。
当被问及黑客攻击是否来自中国或中国军方时，Syring没有直接回答，他对议员们称，将在机密的听证会上提供更加详细的答案。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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