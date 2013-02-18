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路透中文国际短讯 | 2013年 2月 18日 星期一 12:02 BJT

麦凯恩：美参院可望支持哈格尔任美防长

美国共和党资深参议员麦凯恩周日表示，共和党将放弃推迟对哈格尔(Chuck Hagel)任防长提名的投票，称其很可能拥有足够的支持，确保获得该关键职务。民主党人已确定将于2月26日举行投票，共和党人上周推迟对该提名的投票，这是参院首次采用拖延战术阻挠国防部长人选通过。路透
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