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时事要闻 | 2017年 4月 14日 星期五 09:39 BJT

美国防部对NBC有关对朝鲜采取先发制人行动的报道不予置评

路透华盛顿4月13日 - 美国五角大楼周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜采取先发制人行动的报道不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。

“指挥官一直在考虑全方位的备选方案，以因应任何可能情况。”五角大楼一名发言人Dana White在声明稿指出。路透曾就上述报道询问了五角大楼。

“面对潜在的威胁，我们对防御包括韩国和日本等我国盟友的承诺仍坚定不移。”(完)

(编译 张若琪 审校　戴素萍)

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