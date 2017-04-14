美国防部对NBC有关对朝鲜采取先发制人行动的报道不予置评

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大楼周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜采取先发制人行动的报道不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。
“指挥官一直在考虑全方位的备选方案，以因应任何可能情况。”五角大楼一名发言人Dana White在声明稿指出。路透曾就上述报道询问了五角大楼。
“面对潜在的威胁，我们对防御包括韩国和日本等我国盟友的承诺仍坚定不移。”(完)
(编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)