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时事要闻 | 2016年 1月 6日 星期三 11:09 BJT

美国国防部“正在研究有关朝鲜核设施附近地震事件的报告”

路透华盛顿1月5日 - 美国一位官员周二表示，美国国防部“正在研究有关朝鲜核设施附近地震事件的报告”。

韩国气象厅稍早表示，朝鲜“可能”已经进行了核试验，导致该国已知核试验地点附近发生地震。

这位美国官员不愿具名。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

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